İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Beşiktaş şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndü

Spor Toto Süper Lig’in 38. Haftasında lider Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanı 3 golle aldı. Spor yazarları Beşiktaş’ın maç sonlarında iyi bir oyun ortaya koyamadığını ifade etti.

29 Nisan 2021 Perşembe 11:39
Beşiktaş şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndü
Takip Et:

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesinde büyük heyecan devam ederken, alt sıralardaki takımların ligde kalma mücadelesi de nefesleri kesmeye devam ediyor. Son olarak Spor Toto Süper Lig’in 38. Haftasında lider Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanı 3 golle aldı. Kara kartal, Rizespor’u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başararak liderliğini sürdürdü. Spor yazarları Beşiktaş’ın maç sonlarında iyi bir oyun ortaya koyamadığını ifade etti.

Beşiktaş’ın gollerini 16. dakikada Georges Kevin N'Koudou, 57. dakikada Gökhan Töre ve 75. dakikada Rachid Ghezzal attı. Son 6 haftada 6 galibiyet almayı başaran Beşiktaş, şampiyonluk şansını sürdürdü. Ancak spor yazarları Beşiktaş’ın maç sonlarına doğru oyun disiplininden koptuğunu ve bu yüzden 2 gol birden yediğini ifade etti.




Son Güncelleme: 29.04.2021 11:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşÇaykur Rizespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaykur Rizespor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Rize - BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Çaykur Rizespor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Rize - BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Galatasaray Konyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS - Konya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Galatasaray Konyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS - Konya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Çaykur Rizespor Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Rize BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Çaykur Rizespor Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Rize BJK maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Galatasaray Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Konya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Galatasaray Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Konya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Galatasaray Konyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Galatasaray Konya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Galatasaray Konyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Galatasaray Konya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Fenerbahçe'de kart sınırında olan oyuncular kimler?
Fenerbahçe'de kart sınırında olan oyuncular kimler?

Popüler Haberler

HGS çağrı merkezi ile bakiye sorgulama 2021
Rüyada fındık görmek ne demektir? Rüyada fındık görmenin tabiri ve anlamı
Milletvekili maaşları ne kadar? Nisan 2021
Tarifeye ek telefon nasıl alınır? Tarifeye ek telefon fiyatları sorgulama
İhbar tazminatı nedir? 2021 İhbar tazminatı için nelere dikkat edilmelidir?
Belediyede memur olmak için başvuru şartları nelerdir? 2021 Belediye memur birimleri
Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmenin anlamı
İnstagram reels ne demektir? İnstagram reels özelliği kullanımı
Rüyada araba görmek ne anlama gelir? Rüyada araba görmenin anlamı
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış karakterini kim canlandırıyor? Engin Öztürk biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Star TV canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer nerede, hangi ülkeye kaçtı?
Recep İvedik filmi ne zaman ve nerede çekildi?
2021 Kaymakamlık 500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı için kimler başvuruda bulunabilirler?
Rapor parası başvuruları nasıl yapılır? Rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 29 Nisan 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Genç girişimci desteği kredisini almanın şartları nelerdir? 2021
Kuruluş Osman 56. bölüm Kanal D canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
Seni Çok Bekledim 13. bölüm Star TV canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Seni Çok Bekledim yeni son bölüm izle
Nisan 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 29 Nisan 2021 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.