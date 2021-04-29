Beşiktaş şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndü

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesinde büyük heyecan devam ederken, alt sıralardaki takımların ligde kalma mücadelesi de nefesleri kesmeye devam ediyor. Son olarak Spor Toto Süper Lig’in 38. Haftasında liderdeplasmanından 3 puanı 3 golle aldı. Kara kartal, Rizespor’u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başararak liderliğini sürdürdü. Spor yazarları Beşiktaş’ın maç sonlarında iyi bir oyun ortaya koyamadığını ifade etti.

Beşiktaş’ın gollerini 16. dakikada Georges Kevin N'Koudou, 57. dakikada Gökhan Töre ve 75. dakikada Rachid Ghezzal attı. Son 6 haftada 6 galibiyet almayı başaran Beşiktaş, şampiyonluk şansını sürdürdü. Ancak spor yazarları Beşiktaş’ın maç sonlarına doğru oyun disiplininden koptuğunu ve bu yüzden 2 gol birden yediğini ifade etti.