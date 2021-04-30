Beşiktaş şampiyonluğunu ne zaman ilan edebilir? BJK şampiyonluk için kaç puan lazım?

Spor Toto Süper Lig'de 78 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş en yakın şampiyonluk adaylarinda birisidir. Son dört karşılaşmasına büyük bir avantajla girecek olan Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ne zaman ilan edebileceğini merak eden futbolseverler Siyah-Beyazlı takımın şampiyonluk için kaç puan alması gerektiğini araştırmaya başladı. Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından Beşiktaş'ın en yakın rakibi ile arasındaki puan farkı beş oldu. Süper Lig'in son dört haftasında Beşiktaş takımı yedi puan alırsa 2020/21 sezonunun şampiyonu olacaktır. Fenerbahçe ve Galatasaray takımları alan maçlarını kazansa bile, kalan dört maçta Beşiktaş'ın alacağı yedi puan Siyah'Beyazli takımı şampiyon yapmaya yetecektir.

Beşiktaş'ın

oynayacağı

maçlar

hangileri?

Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş 1 Mayısıs'ta Vodafone Park'ta Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Daha sonra 8 Mayısıs'ta Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş bu derbi maçtan sonra Fatih Karagümrük ile karşılaşacaktır. Süper Lig'in son haftasında ise Beşiktaş deplansmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

En son 2016/17 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig kupasını alan Beşiktaş kulübü 2020/21 sezonunu kazanırsa üç sezon sonra Süper Lig kupasını tekrardan müzesine götürecek.

Sergen

Yalçın

Beşiktaş

ile

şampiyonluğa

adım

adım

A takımda ilk antrenörlüğünü 2013 yılında Gaziantepspor'da yapan Sergen Yalçın daha sonra sırayla, Sivasspor, tekrardan Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor takımlarında görev yapmıştır. Sergen Yalçın, altyapısında yetiştiği ve futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadığı Beşiktaş kulübüne 2019/20 sezonunun 20. haftasında göreve gelmiştir. Sergen Yalçın antrenörlük yaptığı Beşiktaş kulübüyle şampiyonluğa adım adım yaklaşmaktadır.