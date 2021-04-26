Beşiktaş, Salih ile anlaştı mı? Salih Uçan'ın yeni adresi hangi takım olacak?

Geçtiğimiz sezonda Alanyaspor da oynayan Uçan başarılı sezon geçirerek gözleri üzerine çekmeyi başardı. Yeni sezonda hangi takımla anlaşacağı merak edilen Uçan imzaları atması an meselesi. Birçok takım tarafından istenilen topçu hangi formayı giyeceği bilinmiyor.

Spor Toto Süper Lig’de bu senenin bitmesine yakın takımlarda transfer heyecanları başladı. Birçok takımın merakla beklediği isimler ile anlaşması beklenirken bu ligin başarılı futbolcusu Salih Uçan kiminle anlaşma yapacak merak ediliyor.

Yıldız oyuncu Salih Uçan Beşiktaş ile anlaştı mı?

Geçtiğimiz sezonu Alanyaspor da başarılı şekilde tamamlamaya devam eden Uçan, çıkan haberlere göre yeni ligin başlamasında Beşiktaş ile anlaşacağı söyleniyor. Milliyet gazetesinden Serdar Sarıdağ’ın sunmuş olduğu habere göre, bonservisi elinde bulunan Salih Uçan bu sezonun bitmesiyle beraber Beşiktaş ile sözleşme yapacak.

Beşiktaş’ın diğer hedefi Abdülkadir Parmak

Adını golleri ve oynamış olduğu takım futbolu ile duyuran Uçan, Galatasaray ve Trabzonspor takımları ile de görüşme yaparak seçenekleri arasında bulunduruyor. 26 yaşındaki genç futbolcu kariyerini 4 büyüklerden birinde oynayarak tamamlaması an meselesi. Salih Uçan'ın gollerinden çok asistleriyle bilinirken atılan birçok gole faydası var.

Sezonu başarılı geçiren siyah beyazlı takımlı bu sene yaptığı transferlerle gündeme gelirken şimdi ki hedefleri önümüzde ki sezonda yapacakları transfer oldu. Trabzonspor takımının başarılı topçusu olan Abdülkadir Parmak Galatasaray ile oynanan maçta Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile aralarında yaşanan sorunlar dolayısı ile kadro dışı kalmıştı. Siyah beyazlıların gözü yıldız futbolcuda olduğu bilinirken yakın zamanda Trabzonspor ile görüşme yapılacak.

Bonservisi devam eden Parmak’ı almak isteyen takım olan Beşiktaş anlaşmak yapılması halinde Trabzonspor kulübüne bonservis ücreti veya kiralama bedeli verilmesi gerekmekte.

26 yaşındaki genç topçu Abdülkadir Parmak sergilemiş olduğu başarılı futbolu ile bu sezonda 26 kez sahaya çıkmıştır. Futbol hayatında birçok başarı elde eden Abdülkadir Parmak önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği merekla bekleniyor.