Beşiktaş sakatlıkları derbiye kadar onarabilecek mi?

Derbi öncesi gözler her iki takıma çevrildi. Son zamanda sakatlıkları ile bilinen 2 futbolcu olan Aboubakar ve N’Koudou’nun sakatlıklarının devam ettiği ve tedavi gördükleri haberi geldi. yetenekli iki futbolcu yapılan antrenmanlarda yer almadığı da görülüyor.

Hafta onu gerçekleşecek derbi heyecanı üzerine siyah beyaz taraftarlarının gözleri sakatlana iki futbolcuya çevrildi. Derbide saha da olup olmayacakları tedavi süreci ve cuma günü yapılacak son antrenmanda belirlenecek.

Geçtiğimiz haftalarda sakatlanan Beşiktaş da forma giyen Gökhan Töre, takımla beraber çalışmalara başlayarak hafta sonu Galatasaray ile yapılacak maçta sahada olacağını duyurdu.

Siyah beyazlı takımın taraftarlarının sabırsızlıklar beklediği 2 futbolcunun sakatlıkları hakkında açıklama bekleniyor. Heyecanı şimdiden başlayan derbi için antrenmanlar devam etmekte.