Beşiktaş Rosier'in bonservisi için Sporting ile temasa geçti

Sezon başında Portekiz ekibi Sporting’den transferin son gününde transfer edilen Valentin Rosier, performansıyla taraftarın sevgisini topladı. 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu bu sezon 20 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol 3 asist yapma başarısı gösterdi.

24 yaşındaki Fransız oyuncu da Beşiktaş’ı mutlu olduğunu ve yeni sezonda da takımda kalmak istediğini yönetime bildirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımda kalmasını istediği oyuncu için görüşmeler başladı.

Rosier, siyah beyazlı taraftarın kendisine gösterdiği ilgi sebebiyle çok mutlu olduğu ve kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek istediği biliniyor. Siyah beyazlı yönetimin oyuncunun takımdan kalmak istemesini transferde avantaj olarak kullanacak ve Fransız oyuncuyu sezon sonunda uygun bir bonservis ile transfer edecek.

Sporting teknik direktörü Ruben Amorim’in Rosier ile yaşadığı sorun nedeniyle sezon başında takımdan ayrılma kararı alınmıştı. Amorim’in yeni sezonda da kadroda düşünmediği Rosier’in çok büyük ihtimalle siyah beyazlı ekipte kalması bekleniyor.