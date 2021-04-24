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Beşiktaş penaltı pozisyonu doğru karar mı, penaltı var mı, yok mu?

Süper Lig 37. haftasında Beşiktaş ve Kayserispor karşılaşmasında olay karar! Cüneyt Çakır penaltı dedi, izleyiciler ve yorumcular karşı çıktı. Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltı kararına sosyal medyadan tepki yağıyor. Penaltı var mı, yok mu? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

24 Nisan 2021 Cumartesi 21:30
Beşiktaş penaltı pozisyonu doğru karar mı, penaltı var mı, yok mu?
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Cüneyt Çakır’dan tartışmaya sebep olan karar; Penaltı var mı?

Süper Lig’İn 37. haftasında BJK, sahasında Kayserispor’u misafir etti. Maçın ilk dakikalarında hakem Cüneyt Çakır’ın Beşiktaş lehine verdiği penaltı, tartışmalara yol açtı. Maçın 2. dakikasında verilen karar, sosyal medyada tartışmaya sebep oldu. 

Mücadelenin başında Gökhan Töre’nin pasında Adem Ljajic ceza sahası içine girdi. Kayserisporlu futbolcu Zoran Kvrzic ile ikili mücadeleye giren Ljajic yerde kaldı ve hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Ghezzal, Beşiktaş’ı 1-0 avantajlı konuma getirdi. 

Böyle penaltı olamaz! 

Verilen karardan sonra sosyal medya da tartışmalar oldu. Siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Nihat Kahveci, penaltı verilecek bir durumun olmadığını söyledi. Eski hakem Selçuk Dereli ise, Beşiktaş’ın kazandığı penaltı kararı yanlış. Böyle penaltı olmaz, dedi. 

Penaltı yok!

 FIFA kokartlı eski hakem Seçim Demirel, sosyal medya hesabından, pozisyonun penaltı olmadığını söyledi. Demirel, Beşiktaş-Kayserispor maçında pozisyonda farklı açılardan bizim göremediğimiz bir şey yok ise penaltı gerektirecek herhangi bir ihlal yok,dedi. 

Ayıp! 

Gazeteci Taner Karaman ise bu verilen karar ile ilgili, Cüneyt Çakır’a tepki gösterdi. Karaman, Cüney Çakır kaldığı yerden devam ediyor. Ayıp, söylemlerinde bulundu. 




Son Güncelleme: 24.04.2021 21:30
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKayserisporPenaltı
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