Beşiktaş N'koudou'nun sakatlığıyla alakalı açıklama yaptı

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:16
N’koudou, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sakatlanmıştı. Fransız oyuncunun MR’ı çekildi. MR’ın ardından sol uyluk arka adalesinde gerilme olduğu tespit edildi.
Resmi açıklamaya göre;
Georges Kevin N’koudou’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR’ın ardından sol uyluk arka adalesinde gerilme bulgularının saptandığı açıklandı. Fransız oyuncunun tedavisinin sağlık ekibi tarafından başlandığı duyuruldu.
Beşiktaş,hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacak.
Son Güncelleme: 03.05.2021 15:16
Takip Et: