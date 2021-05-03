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Beşiktaş N'koudou'nun sakatlığıyla alakalı açıklama yaptı

Beşiktaş,39.haftada Atakaş Hatayspor'la karşılaştı. Beşiktaş,sahadan 7-0'lık net bir skorla ayrıldı ve şampiyonluk adına büyük bir adım attı. Maçın ilk yarısında sakatlanıp çıkan N'koudou'nun sağlık durumu belli oldu. N'koudou'nun sağlık durumu nasıl? İşte Beşiktaş kulübünün sakatlık açıklaması...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:16
Beşiktaş N'koudou'nun sakatlığıyla alakalı açıklama yaptı
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N’koudou, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sakatlanmıştı. Fransız oyuncunun MR’ı çekildi. MR’ın ardından sol uyluk arka adalesinde gerilme olduğu tespit edildi.

Resmi açıklamaya göre;

Georges Kevin N’koudou’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR’ın ardından sol uyluk arka adalesinde gerilme bulgularının saptandığı açıklandı. Fransız oyuncunun tedavisinin sağlık ekibi tarafından başlandığı duyuruldu.

Beşiktaş,hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacak.




Son Güncelleme: 03.05.2021 15:16
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBeşiktaş SakatlıkNkoudou Sakatlık
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