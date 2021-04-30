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Beşiktaş ne zaman şampiyonluğunu ilan edebilir? 8 Mayısısta şampiyon olabilir mi?

Süper Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı devam ederken birinci sıradan yer alan güçlü takım Beşiktaş, şampiyonluğu ne zaman ilan edeceği merak ediliyor. 8 Mayısıs tarihleri sosyal medyada dolaşırken Beşiktaş’ın son durumu haberimizde

30 Nisan 2021 Cuma 20:30
Beşiktaş ne zaman şampiyonluğunu ilan edebilir? 8 Mayısısta şampiyon olabilir mi?
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Süper Toto Süper Lig 39. Haftasına girerken futbolseverler şampiyonun kim olacağını merak ediyor. Birinci sırada şu an siyah beyazlılar yer alırken taraftarlar en erken ne zaman şampiyonluğu elde edebilir konusu tartışılıyor. 38. Hafta Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında 3-2 galibiyeti yaşanırken Beşiktaşlılar Süper Lig puanını 78’e çıkardı.

Kevin N’Koudou Gökhan Töre ve Rachid Ghezzal' 3 golün sahibi olurken Çaykur Rizespor tarafında smail Köybaşı ve Damjan Dokovic gol attı.

Sıra

Takım

Puan

Averaj

1

Beşiktaş

78

40

2

Fenerbahçe

73

28

3

Galatasaray

72

35

 

78 puan ile Lig’in zirvesinde yer alan Beşiktaş, eğer 7 puan daha yakalarsa şampiyon olacak.  Sonuç olarak güçlü takım kara kartal, dört maçtan eğer iki galibiyet bir beraberlik alırsa 2021 sezonu şampiyonu belli olacak. 2021 sezonu koronavirüs tedbirleri kapsamında trübünler boş kalsada vatandaşlar tuttuğu takımı evlerinden izleyerek destekledi. Taraftar kabul etmeyen TFF bu süreçte  futbolseverlerden anlayış bekledi. Ülkemizde uzun zamandır koronavirüs salgını devam ederken stadyumlar  2 yıldır sessiz kaldı.

 Süper Lig 39.haftasında ise Beşiktaş Dolmabahçe'de Atakaş Hatayspor ile maçı var. Eğer mağlup ederse siyah beyazlılar rahat bir nefes alacak. Bu hafta Fenerbahçe BB Erzumspor ile maçı varken Galatasaray’ın Gençlerbirliği ile maçı bulunmuyor.

Bu sayede Beşiktaş Lig bitimine iki hafta kala derbi kazanması gerekmektedir.

Beşiktaş’ın maç tarihleri

  • Süper Lig 39. hafta:

1 Mayısıs Beşiktaş- Hatayspor 20.30 (Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, Covid-19 testi pozitif çıktığı için takımının başında olamayacak.)

  • Süper Lig 40.hafta: 8 Mayısıs- Beşiktaş-Galatasaray 20.30
  • Süper Lig  41.hafta: Beşiktaş- Fatih Karagümrük 11 Mayısıs 20.30
  • Beşiktaş- Göztepe 20.30 15 Mayısıs

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki ikili averajda kim önde?

İkinci sırada yer alan Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Kadıköy’de 4-3  kaybetmişti.Bir diğer mücadele ise berabere kaldı. 4 puanı olan Beşiktaş, 1 puanı olan Fenerbahçe'nin önünde ligi zirvede tamamlayacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki ikili averajın tablosu

Sıra

Takım

Puan

Averaj

1

Beşiktaş

4

+1

2

Fenerbahçe

1

-1

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki ikili averajda kim önde?

Galatasaray Beşiktaş derbisinde averajın tam bir yanıtı bulunmamaktadır. Dolmabahçe'de 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 38. hafta sonu itibariyle Galatasaray'dan önde olduğu görülüyor.

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki ikili averajın tablosu

Sıra

Takım

Puan

Averaj

1

Beşiktaş

3

+2

2

Galatasaray

0

-2

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ligi aynı puanda bitirirse ne olacak?

Spor Toto Süper Lig sezonunda Beşiktaş Fenerbahçe Beşiktaşlılara 4-3 yenilirken Galatasaray’ı ise 2-0 mağlup etti.

Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ın üçlü averaj sisteminde 7 puanı, +3 de averajı bulunmaktadır. Fakat 40.haftada Galatasaray ve Beşiktaş derbisinde değişiklik yaşanabilir.

Şu an Galatasaray ikinci sırada yer alırken Galatasaraylılar Fenerbahçe’yi Kadıköy’de mağlup etti.  TT Arena'da ise rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı. Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın 4 puanı, -1 de averajı bulunuyor.

  Fenerbahçe 2021 sezonunda hiçbir derbiyi kazanamaması üzerine hep evinde beraberlik ile karşı karşıya kaldı. Bu süreçte taraftarlar oldukça gergin haftalar geçirirken çaresizce sonucu beklemeye koyuldu.

Üçlü averajda puan tablosu

Sıra

Takım

Puan

Averaj

1

Beşiktaş

7

+3

2

Galatasaray

4

-1

3

Fenerbahçe

2

-2

Sonuç olarak sezon sonunda üçlü averaj belirlenirse bu anlamda sarı lacivertlilerin şampiyonluk şansı olmayacak. Fakat Galatasaray Beşiktaş’ı iki fark ile yenme durumunda durum değişebilir.  Bu anlamda birinci sıraya Galatasaray gelerek şampiyon olabilir




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:30
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSüper LigŞampiyonMaçFenerbahçe
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