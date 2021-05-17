Beşiktaş ne kadar Süper Lig yayın geliri aldı?

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu sona erdi. Beşiktaş 1 genel averaj ile şampiyonluk elde ederken yayı n gelirinin en büyük payını Galatasaray kazandı. Bu sezon Lig’de yaklaşık 3 milyar lira olan yayın gelirinin %4'ü TFF’ye, %14'ü alt liglere verilmek üzere ayrıldı. Geriye kalan 2,5 milyar liralık pay ise Lig'de mücadele eden 21 takıma ayak bastı parası, şampiyonluk primi, performans primi ve ilk 6 sıralama primi olarak bölüştürüldü.

Galatasaray zirvede

Sezonun tamamlanması ile kulüplerin alacakları miktarlar açıklandı. En fazla geliri lig’de ikinci olan Galatasaray kasasına koydu. Galatasaray toplamda 250 milyon liralık gelir elde etti. Şampiyonluğu alan Beşiktaş 230 milyon lira, Fenerbahçe ise 228 milyon lira gelir sağladı.

Lig’de en az geliri 73 milyon lira ile son sıradaki Yukatel Denizlispor aldı.

Paylaşım kriterleri neye göre belirleniyor?

Bu sezon verilen 2,5 milyar liralık yayın bedelinin Süper Lig'de mücadele eden takımlara bölüştürülme kriterleri şu şekildedir:

Elde edilen gelirin %37'si 21 kulübe eşit bir şekilde "ayak bastı parası" olarak veriliyor. Takımlar, 910 milyon liralık parayı yaklaşık 43'er milyonluk eşit paylar şeklinde bölüşüyor.

Gelirin %46'sı performans primi olarak dağıtılıyor. Buna göre 1 milyar 130 milyon lira, galibiyete 2,7 milyon lira, beraberliğe ise 1,4 milyon lira olarak kulüplere veriliyor.

Dağıtılan paranın %11'i olan 270 milyon lira da Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan takımlara şampiyonluk sayısına göre pay ediliyor. Buna göre ise Türkiye'nin en üst seviye liginde takımlar şampiyonluk başına 4,2 milyon lira kasasına koyuyor.

Yaklaşık 145 milyon lira da ilk 6'ya giren takımlara sırasına göre dağıtılıyor. Ligi şampiyon tamamlayan takım %32,2'lik payla 46 milyon lira elde ediyor. İkinci % 25,8 payla 37 milyon, üçüncü de %19,3 ile 28 milyon lira alıyor. İlk 6'ya giren diğer takımlardan dördüncü %12,9'luk hisseyle 18 milyon lira, % 6,5'luk payla 9 milyon lira, altıncı ekip ise %3,2'lik payla 4 milyon liralık gelir elde ediyor.

Şampiyonluk sayısı nasıl belirleniyor?

Galatasaray'ın diüer takımlara oranla yaklaşık 20 milyon lira fazla pay almasını, geçmiş şampiyonlukları sağladı. Süper Lig'de 22 kez şampiyon olan Galatasaray bu sebepten dolayı yayın gelirinden 92 milyon lira aldı. Galatasaray'ı 19 şampiyonluğa karşılık 80 milyon lira alan Fenerbahçe ile 15 şampiyonluğa karşılık 63 milyon lira alan Beşiktaş izledi.

Gelir paylaşım kalemlerinden "Ayak bastı parası" ile performans priminin toplamı Galatasaray ve Beşiktaş için eşit olurken, Fenerbahçe rakiplerine göre yaklaşık 1 milyon lira eksik aldı. Dağıtımda ciddi farklardan biri de ilk 6 priminde oluştu. Buna göre Beşiktaş 46 milyon lira ile en fazla payı elde etti. Galatasaray 37 milyon, Fenerbahçe ise 28 milyon lira kazanç sağladı.

