Beşiktaş nasıl şampiyon olur? Beşiktaş derbide Galatasaray'ı yenerse şampiyon oluyor mu?

Spor Toto Süper Lig’in 39. hafta karşılaşmaları başladı. Ligin 39. haftasının açılış maçında Beşiktaş, kendi evinde Hatayspor’u ağırlıyor. Mücadele Beşiktaş’ın 7-0 üstünlüğü ile devam ederken futbolseverler Beşiktaş, önümüzdeki hafta derbi maçında Galatasaray’ı yenerse şampiyon olur mu, Beşiktaş kalan maçlarda nasıl şampiyon olur sorularının yanıtlarını şimdiden aramaya başladı.

Beşiktaş Şampiyonluğa Doğru

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 39. haftasında 16. şampiyonluğa doğru adım adım ilerliyor. Şu sıralar oynanan Hatayspor karşılaşmasını 7-0 önde götürüyor. Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor’u deplasmanda yenmeyi başarmıştı.

Beşiktaş’ın Şampiyonluk Formülü

Beşiktaş, şu an 78 puan ile ligin zirvesinde bulunuyor. Hatta spor karşılaşmasının kazandığını varsayarsak 81 puan ulaşacak. Kara Kartal geriye kalan son üç haftada dört puan toplaması halinde diğer takımların aldığı sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Yani geriye kalan üç maçta bir galibiyet bir beraberlik alırsa Galatasaray ve Fenerbahçe’nin önünde şampiyonluğa ulaşacak.

Beşiktaş, bu akşam kendi evinde Hatayspor’u mağlup ederse, Fenerbahçe Erzurumspor’u, Galatasaray’da Gençlerbirliği’nin yenemezse, Beşiktaş önümüzdeki hafta derbi karşılaşmasında Galatasaray’ı mağlup eder ya da bir puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Yukarıda bahsettiğimiz formül tutarsa Beşiktaş, 8 Mayısıs’ta Galatasaray derbisinde galip gelmesi veya berabere kalması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray ile Beşiktaş mücadelesi önümüzdeki hafta 8 Mayısıs günü saat 20:30’da başlayacak.