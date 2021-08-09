Beşiktaş Michy Batshuayi için harekete geçti

Transferde gaza basan Beşiktaş’ta sırada golcü transferi yer alıyor. Uzun süredir devam eden çalışmalarda sonucunda Luuk De Jong, Conelius ve Diego Costa gibi isimlerle görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Beşiktaş yönetimi son olarak bonservisi Chelsea’de olan Michy Batshuayi için harekete geçti.

Daha önce de adı Süper Lig ekipleriyle anılan Belçikalı golcü Chelsea’de takımda düşülmeyen isimler arasında yer alıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında Crystal Palace’a kiralanan 27 yaşındaki golcü için Beşiktaş yönetimi harekete geçti.

İngiliz ekibi maliyetinden kurtulmak istediği golcü oyuncu için uygun bir bonservis talebinde bulunacak. Siyah beyazlı yönetim 4-5 milyon Euro bonservisle masaya oturacak. Beşiktaş yönetimi Belçikalı oyuncuyu Türkiye’ye gelme konusunda ikna ederse bu transfer gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan Diego Costa’nın transfer edilmesini isteyen Sergen Yalçın’ın Batshuayi için de onay verdiği söyleniyor.