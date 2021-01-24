Beşiktaş Mensah'ın bonservisi için Kayserispor'a 3 oyuncu teklif etti

Beşiktaş, sezon başında Kayserispor’dan 450 bin Euro bedelle kiralanan Mensah’ın bonservisini almak için harekete geçti. Siyah beyazlı yönetim daha önce 2.5 milyon Euro ile bonservis anlaşmasın yaptığı Kayserispor’a yeni bir teklifle gitti.

Beşiktaş cephesi Mehsah’ın bonservisi için Kayserispor’a Mirin, Lens ve Douglas’ı önerdi ve bu oyuncuların maaşlarının bir kısmını ödeyebileceklerini belirtti. Kayserispor Başkanı Bena Gözbaşı ise yapılan teklife “Bu konuda anlaşacağımıza inanıyorum” şeklinde yanıt verdi.