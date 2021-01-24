İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Beşiktaş Mensah'ın bonservisi için Kayserispor'a 3 oyuncu teklif etti

Beşiktaş yönetimi sezon başında Kayserispor’dan kiralanan Mensah’ın bonservisini almak istiyor. Siyah beyazlı yönetim Kayserispor’da yeni bir teklifle gitti.

24 Ocak 2021 Pazar 14:36
Beşiktaş Mensah'ın bonservisi için Kayserispor'a 3 oyuncu teklif etti
Takip Et:

Beşiktaş, sezon başında Kayserispor’dan 450 bin Euro bedelle kiralanan Mensah’ın bonservisini almak için harekete geçti. Siyah beyazlı yönetim daha önce 2.5 milyon Euro ile bonservis anlaşmasın yaptığı Kayserispor’a yeni bir teklifle gitti.

Beşiktaş cephesi Mehsah’ın bonservisi için Kayserispor’a Mirin, Lens ve Douglas’ı önerdi ve bu oyuncuların maaşlarının bir kısmını ödeyebileceklerini belirtti. Kayserispor Başkanı Bena Gözbaşı ise yapılan teklife “Bu konuda anlaşacağımıza inanıyorum” şeklinde yanıt verdi.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 14:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKayserisporMensah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray, Benfica'nın 23 yaşındaki stoperi Ferro ile ilgileniyor
Galatasaray, Benfica'nın 23 yaşındaki stoperi Ferro ile ilgileniyor
Mesut Özil'den anlamlı hareket! Kızı adına 100 öğrenciye burs sağladı
Mesut Özil'den anlamlı hareket! Kızı adına 100 öğrenciye burs sağladı
Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanan Joao Pereira, Göztepe ile anlaştı
Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanan Joao Pereira, Göztepe ile anlaştı
Fenerbahçe'de forvet hattı için iki bomba isim: Mariano Diaz ve Kelechi Iheanacho
Fenerbahçe'de forvet hattı için iki bomba isim: Mariano Diaz ve Kelechi Iheanacho
Trabzonspor'da sağ bek arayışları sürüyor!
Trabzonspor'da sağ bek arayışları sürüyor!
Galatasaray'ın Mbaye Diagne için yaptığı itiraz reddedildi! PFDK Diagne'nin cezasını onayladı!
Galatasaray'ın Mbaye Diagne için yaptığı itiraz reddedildi! PFDK Diagne'nin cezasını onayladı!

Popüler Haberler

Kalk Gidelim bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Rüyada yılan görmek ne demektir? Rüyada yılan görmek anlamı, tabiri nedir?
Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi
Xbox Live Gold'a zam gelmeyecek
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Bugün kimin maçı var? TV 24 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
300 Koyun hibe destek şartları nelerdir? 2021
TOKİ Ankara kura çekiliş sonucu hak sahipleri isim listesi!
Günlük burç yorumları 28 Ekim 2020 Çarşamba Burçların aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda dikkat etmesi gereken konular
Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlıyor?
2021 PAEM boy kilo oranı hesaplama ( Beden kitle endeksi hesaplama )
Alo trafik şikayet ve Whatsapp ihbar şikayet hattı
Acemi Anneler dizisine katılan Begüm Topçu kimdir? Sevda karakteri kimdir?
Emanet dizisine katılan Zeynep Naz Eyüpoğlu kimdir? Neslihan karakteri kimdir?
Girişimcilere ve iş yeri kurmak isteyenlere geri ödemesiz hibe desteği!
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman kimdir, nereli yaşı kaç?
Rüyada fındık görmek ne anlama gelir? Rüyada fındık görmenin anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.