Beşiktaş, Mensah transferini 19.05 göndermesiyle duyurdu!

Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor’da forma giyen 25 yaşındaki Benard Mensah transferini bitirdiğini duyurdu. Siyah beyazlı kulüp yönetimi Mensah transferi ile rekabet içerisinde olduğu Galatasaray’a gönderme yapmak için transferi 19.05’te duyurdu. Mensah paylaşmış olduğu videoda evinin deniz kenarında olması gerektiğini söyleyerek de Galatasaray ile Beşiktaş lokasyonlarına gönderme yaptı.

Sağlık kontrolleri tamamlandı

25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Mensah transferinin tamamlandığı aktarıldı. Siyah beyazlı kulüp yönetimi Twitter üzerinden saat 19.05’te açıkladı.

Beşiktaş’ın yeni transferi Mensah, sağlık kontrolünü tamamladı. Siyah beyazlı kulüp yönetiminin yaptığı açıklamalarda Mensah’ın ortopedi, iç hastalıklar, göz kulak burun boğaz muayenelerinden geçtiği belirtildi.