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Beşiktaş, Mensah transferini 19.05 göndermesiyle duyurdu!

Beşiktaş, Bernard Mensah transferini rakibi Galatasaray'dan önce tamamlamayı başardı. Siyah beyazlı kulüp yönetimi transferi 19.05 göndermesiyle duyurdu.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:03
Beşiktaş, Mensah transferini 19.05 göndermesiyle duyurdu!
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Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor’da forma giyen 25 yaşındaki Benard Mensah transferini bitirdiğini duyurdu. Siyah beyazlı kulüp yönetimi Mensah transferi ile rekabet içerisinde olduğu Galatasaray’a gönderme yapmak için transferi 19.05’te duyurdu. Mensah paylaşmış olduğu videoda evinin deniz kenarında olması gerektiğini söyleyerek de Galatasaray ile Beşiktaş lokasyonlarına gönderme yaptı.


25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Mensah transferinin tamamlandığı aktarıldı. Siyah beyazlı kulüp yönetimi Twitter üzerinden saat 19.05’te açıkladı.

Sağlık kontrolleri tamamlandı

Beşiktaş’ın yeni transferi Mensah, sağlık kontrolünü tamamladı. Siyah beyazlı kulüp yönetiminin yaptığı açıklamalarda Mensah’ın ortopedi, iç hastalıklar, göz kulak burun boğaz muayenelerinden geçtiği belirtildi.  



Son Güncelleme: 17.08.2020 22:03
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaşBernard Mensah
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