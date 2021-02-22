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Beşiktaş, Mensah için kararını daha vermedi!

Sezon başında Kayserispor'dan 500 bin Euro + 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralanan Mensah için karar verilmediği açıklandı. Performansı ile soru işareti bırakan Mensah'ın takımda kalıp kalmayacağı sezon sonunda belli olacak.

22 Şubat 2021 Pazartesi 03:19
Beşiktaş, Mensah için kararını daha vermedi!
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Beşiktaş’ın sezon başında Kayserispor’dan 500 bin Euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralanan Mensah için karar verilmediği açıkladı. Ganalı futbolcunun gösterdiği performans soru işareti oluştururken yönetim Mensah’tan vazgeçebileceğini duyurdu.

Beşiktaş’ın Kayserispor’dan 500 bin Euro değer ile kiraladığı ve sözleşmesinde 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Benard Mensah için henüz karar verilmedi. Ganalı oyuncunun değişken performansı nedeniyle yönetimin kafasında soru işareti bıraktığı belirtilirken bu sezon 25 maça çıkan Mensah 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 03:19
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BeşiktaşMensahKarar
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