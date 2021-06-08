Beşiktaş, Marko Livaja ile ilgileniyor

Spor Toto Süper Lig’de üç yıl aradan sonra yeniden şampiyon olan Beşiktaş, önümüzdeki sezon Devler Ligi gruplarında mücadele edecek. Bu nedenle geniş bir kadro kurmayı amaçlayan siyah beyazlılar, bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılan Hajduk Split’in sol kanat oyuncu Marko Livaja ile temas kurdu. Aboubakar konusundaki belirsizlik, Larin’e gelen transfer teklifleri ve Cenk Tosun’un sakatlığının sürmesi nedeniyle yönetim, bu transferi mutlaka bitirmek istiyor.
Oyuncu henüz Beşiktaş’ın teklifine yanıt vermedi.
Son Güncelleme: 08.06.2021 13:18