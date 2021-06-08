Beşiktaş, Marko Livaja ile ilgileniyor

Spor Toto Süper Lig’de üç yıl aradan sonra yeniden şampiyon olan Beşiktaş, önümüzdeki sezon Devler Ligi gruplarında mücadele edecek. Bu nedenle geniş bir kadro kurmayı amaçlayan siyah beyazlılar, bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılan Hajduk Split’in sol kanat oyuncu Marko Livaja ile temas kurdu. Aboubakar konusundaki belirsizlik, Larin’e gelen transfer teklifleri ve Cenk Tosun’un sakatlığının sürmesi nedeniyle yönetim, bu transferi mutlaka bitirmek istiyor.

Hırvat ekibinde yarım sezonluğuna forma giyen Livaja, çıktığı 15 karşılaşmada 6 gol ve 7 asistlik başarılı bir performans ortaya koydu. Beşiktaş’ın oyuncuya yıllık 1.2 ila 1.3 milyon Euro civarında bir ücret teklif ettiği belirtiliyor.

Oyuncu henüz Beşiktaş’ın teklifine yanıt vermedi.