Beşiktaş, Mario Mandzukic transferini bitirmeye yakın!

Sezon başından beri forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta Mario Mandzukic sesleri yükselmeye başladı. Hırvat golcüyü takıma katabilmek için Mandzukic’e teklif götürmeye karar veren Beşiktaş, oyuncuya 1,5 milyon Euro’luk teklif yapacağını duyurdu.

Galatasaray derbisine yetiştirilecek

17 Ocakta oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisine yetiştirilmek istenen Mario Mandzukic için harekete geçen Beşiktaş oyuncuya transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Mandzukic’in menajeri ile temas kuruldu

Transfer yakın

Sezon başında yapılamayan anlaşmayı artık yapmak isteyen Beşiktaş direkt olarak Mandzukic’in menajeri ile temasa geçti. Görüşmelerin 5 Ocak itibari ile başladığı belirtilirken 34 yaşında ki yıldız golcünün Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Yeniden futbol oynamak isteyen Hırvat yıldız Mario Mandzukic yazın oynanacak Avrupa Şampiyonasında Hırvatistan formasını tekrar giymek istediğini açıkladı. Sezon başında yapılan teklifi kabul etmeyen ve 3 milyon maaş ile imza parası talep eden Mandzukic, 6 aydır boşta olması nedeni ile Beşiktaş’ın 1.5 milyon Euroluk teklifine sıcak bakıyor.

İlerleyen günlerde yapılacak görüşmeler ile birlikte oyuncunun takıma katılıp katılmayacağı belirlenecek. Taraftarlar ve Beşiktaş yönetimi transferin biteceğine inanıyor.