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Beşiktaş Mario Mandzukic transferini bitirdi

Beşiktaş’ta Mario Mandzukic sesleri yükseliyor. Kara Kartal sezon başında da talip olduğu Hırvat golcüye resmi teklifte bulundu.

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:56
Beşiktaş Mario Mandzukic transferini bitirdi
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Süper Lig’de son haftalardaki çıkışıyla zirveye çıkan Beşiktaş devre arasında takıma yapılacak takviyelerle şampiyonluk iddiasını arttırmak istiyor. Siyah beyazlı yönetim sezon başında da talip olduğu yıldız golcü Mario Mandzukic ile temasa geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın çok istediği Hırvat golcü için 1.5 milyon Euroluk bir teklif yapıldı.

Kara Kartal yıldız oyuncuyu 17 Ocak tarihinde oynanacak olan Galatasaray derbisine yetiştirmek istiyor.

Mario Mandzukic, sezon başında Beşiktaş’ın teklifini kabul etmemiş ancak yaz döneminde milli takımıyla Avrupa Şampiyonası’nda yer almak istediği için Beşiktaş’ın teklifini devre arasında kabul edecek. Sezon başında 3 milyon Euro ve imza parası isteyen Hırvat oyuncu bu kez 1.5 milyon Euro maaşı kabul etti.



Son Güncelleme: 06.01.2021 17:56
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMario MandzukicTransfer
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