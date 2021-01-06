Beşiktaş Mario Mandzukic transferini bitirdi

Süper Lig’de son haftalardaki çıkışıyla zirveye çıkan Beşiktaş devre arasında takıma yapılacak takviyelerle şampiyonluk iddiasını arttırmak istiyor. Siyah beyazlı yönetim sezon başında da talip olduğu yıldız golcü Mario Mandzukic ile temasa geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın çok istediği Hırvat golcü için 1.5 milyon Euroluk bir teklif yapıldı.

Kara Kartal yıldız oyuncuyu 17 Ocak tarihinde oynanacak olan Galatasaray derbisine yetiştirmek istiyor.

Mario Mandzukic, sezon başında Beşiktaş’ın teklifini kabul etmemiş ancak yaz döneminde milli takımıyla Avrupa Şampiyonası’nda yer almak istediği için Beşiktaş’ın teklifini devre arasında kabul edecek. Sezon başında 3 milyon Euro ve imza parası isteyen Hırvat oyuncu bu kez 1.5 milyon Euro maaşı kabul etti.