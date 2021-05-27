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Beşiktaş, Mario Mandzukic transferi için devreye girdi

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, Mario Mandzukic transferi için uğraşıyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:44
Beşiktaş, Mario Mandzukic transferi için devreye girdi
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Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Beşiktaş, yetersiz kadroya rağmen şampiyon olmayı başarmıştı. Şampiyonluk mücadelesinde başlangıçta ihtimal verilmeyen takımlar arasında yer alan Beşiktaş, sezon sonu rakiplerini geride bırakarak şampiyon olmayı başarmıştı. Bu kapsamda Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı.

Beşiktaş, Mario Mandzukic transferi için uğraşıyor. Sergen Yalçın, başarılı futbolcunun transferi için gerekli adımların atılmasını istedi. Bu kapsamda Beşiktaş yönetimi başarılı futbolcuyu transfer etmek için uğraşıyor. Ayrıca geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla başarılı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan’ın ismi Beşiktaş ile anılıyor. Sergen Yalçın, Salih Uçan transferinin yapılması için yönetime onay verdi. Milan’da yeterli forma şansı bulamayan Mario Mandzukic, şampiyonlar ligi faktöründen dolayı Beşiktaş’a sıcak bakıyor.


Son Güncelleme: 27.05.2021 11:44
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMario Mandzukic
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