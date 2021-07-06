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Beşiktaş Luuk de Jong için Sevilla ile görüşmelere başladı

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta Luuk de Jong için şartlar zorlanıyor. Siyah beyazlı yönetim tecrübeli golcü için Sevilla ile görüşmelere başladı. De Jong transferinde sıcak anlar yaşanıyor.

06 Temmuz 2021 Salı 10:27
Beşiktaş Luuk de Jong için Sevilla ile görüşmelere başladı
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Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş transfere hız verdi. Salih Uçan’ı kadrosuna katan siyah beyazlılar golcü transferinde de yoğun mesai harcıyor. Kara kartal son olarak gündemdeki Luuk de Jong için gaza bastı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Transferden sorumlu Başkan Yardımcısı Erdal Torunoğulları, Sevilla’da forma giyen Luuk de Jong için kulübüyle masaya oturdu.

30 yaşındaki Hollandalı golcünün transfer edilmesini isteyen Sergen Yalçın oyuncunun istediği tipte bir golcü olduğu bildirdi.

Beşiktaş yönetimi Sevilla’ya de Jong için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İspanyol ekibini henüz bu teklife yanıt vermedi.

 


Son Güncelleme: 06.07.2021 10:27
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşLuuk De Jong
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