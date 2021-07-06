Beşiktaş Luuk de Jong için Sevilla ile görüşmelere başladı

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzalayan Beşiktaş transfere hız verdi. Salih Uçan’ı kadrosuna katan siyah beyazlılar golcü transferinde de yoğun mesai harcıyor. Kara kartal son olarak gündemdeki Luuk de Jong için gaza bastı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Transferden sorumlu Başkan Yardımcısı Erdal Torunoğulları, Sevilla’da forma giyen Luuk de Jong için kulübüyle masaya oturdu.

30 yaşındaki Hollandalı golcünün transfer edilmesini isteyen Sergen Yalçın oyuncunun istediği tipte bir golcü olduğu bildirdi.

Beşiktaş yönetimi Sevilla’ya de Jong için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İspanyol ekibini henüz bu teklife yanıt vermedi.