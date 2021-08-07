Beşiktaş Luuk De Jong için bastırıyor

Yeni sezona az bir süre kala transferde gaza basan Beşiktaş golcü konusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın çok istediği Luuk De Jong için harekete geçen Beşiktaş yönetimi yeni bir teklifle masaya oturdu.

İspanyol basını Beşiktaş’ın Hollandalı golcüye yıllık 1.8 milyon Euro olmak üzere 3 yıllık sözleşme teklif ettiği yazdı. Tecrübeli golcü Şampiyonlar Ligi faktörüyle Beşiktaş’a gelmeye sıcak bakıyor. İspanyol ekibi Sevilla oyuncunun maliyetinden kurtulmak istiyor.