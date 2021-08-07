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Beşiktaş Luuk De Jong için bastırıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta Luuk De Jong için yeni bir teklif yapıldı. Siyah beyazlı yönetim Hollandalı golcü için tüm şartları zorluyor. İspanyol basını Luuk De Jong için yapılan teklifi duyurdu.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 15:13
Beşiktaş Luuk De Jong için bastırıyor
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Yeni sezona az bir süre kala transferde gaza basan Beşiktaş golcü konusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın çok istediği Luuk De Jong için harekete geçen Beşiktaş yönetimi yeni bir teklifle masaya oturdu.

İspanyol basını Beşiktaş’ın Hollandalı golcüye yıllık 1.8 milyon Euro olmak üzere 3 yıllık sözleşme teklif ettiği yazdı. Tecrübeli golcü Şampiyonlar Ligi faktörüyle Beşiktaş’a gelmeye sıcak bakıyor. İspanyol ekibi Sevilla oyuncunun maliyetinden kurtulmak istiyor.

 


Son Güncelleme: 07.08.2021 15:13
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşLuuk De Jong
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