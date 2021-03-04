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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: “Şan ve şeref dolu 118 yıl”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ’den Beşiktaş kulübünün kuruluşunun 118.yıl nedeniyle mesaj yayımlandı. Çebi paylaştığı mesajda “şan ve şeref dolu 118 yıl” ifadelerini kullanarak duygusal paylaşımda bulundu.

04 Mart 2021 Perşembe 16:19
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: “Şan ve şeref dolu 118 yıl”
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Beşiktaş kulübünün başkanı Ahmet Nur Çebi kulübün 118.yıl nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda Serencebey’de 22 cesur ve vatansever büyükler tarafından kurulan ve semt takımı haline gelen dünya kulübünün 118 yaşında olduğunu belirtti.

Beşiktaş’ın milyonlarca taraftarın destekleri ile ülkenin sivil toplum örgütü haline gelen spor kulübü için Şeref Bey, Baba Hakkı ve Süleyman Seba isimlerin asla taviz vermediğine değinen Başkan Çebi; Beşiktaş’ın 118. yılını kutladı.


Kulübün b zaman kadar ebediyete taşıyan değerli büyükler  ve taraftarlar için şükranlarını sunan  Başkan, son sözlerine Beşiktaşlıları en içten dilekleri ile kutladığını söyledi.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 16:19
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş118Kulüp
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