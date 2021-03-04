Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: “Şan ve şeref dolu 118 yıl”

Beşiktaş kulübünün başkanı Ahmet Nur Çebi kulübün 118.yıl nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda Serencebey’de 22 cesur ve vatansever büyükler tarafından kurulan ve semt takımı haline gelen dünya kulübünün 118 yaşında olduğunu belirtti.





Beşiktaş’ın milyonlarca taraftarın destekleri ile ülkenin sivil toplum örgütü haline gelen spor kulübü için Şeref Bey, Baba Hakkı ve Süleyman Seba isimlerin asla taviz vermediğine değinen Başkan Çebi; Beşiktaş’ın 118. yılını kutladı.



Kulübün b zaman kadar ebediyete taşıyan değerli büyükler ve taraftarlar için şükranlarını sunan Başkan, son sözlerine Beşiktaşlıları en içten dilekleri ile kutladığını söyledi.



