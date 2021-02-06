Beşiktaş Konya'yı yenerse lider olur mu? Averaja göre kim önde?

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 1-0 mağlup etmesi sonrasında ligin üst sıralarında puanlar eşitlendi. Üçlü averajda Galatasaray liderliği alırken Fenerbahçe 2. Sıraya geriledi. Beşiktaşlı taraftarlar ise ligde oynanacak Konyaspor maçından galip ayrılması durumunda zirvede yer alabilecek mi sorusunu araştırmaya başladı.

Üçlü averaj nedir?

Üçlü averaj, üç takımın ligi aynı puanda tamamlaması durumunda üç takım arasında atılan ve yenilen gollerin hesaplarına göre zirvede kimin olacağının belirlendiği bir durumdur. Üçlü averajları da eşit olan üç takımın arasında oynanan maçlara bakılarak kim daha fazla gol attıysa o ligin zirvesinde yer alır.

Üçlü averaj nasıl hesaplanır?

Bu takımların birbirleriyle oynadıkları maçların sonuçlarına göre yapılan puan sıralaması ile kesin sonuç belirlenir.

Bu puan cetvelinde takımlar arasında puan farkına bakılır.

Puan cetvelinde puan eşitliği olduğu durumlarda I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır.

Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım zirvede yer alır.

Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak maçlar sonucunda kazanan takım üstün sayılarak sonuç belirlenir.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak lig maçı sonrasında eğer Beşiktaş maçtan galip ayrılırsa üçlü averaj ile liderliğe yükselecek.