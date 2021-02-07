Beşiktaş Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz canlı maç izle - Bjk Konya canlı yayın maç bilgileri

Süper Lig’in 24.haftasında Vodafone Park’ta Beşiktaş-Konyaspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş için önemi büyük olan maçı Halis Özkahya yönetirken, VAR hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
Beşiktaş – Konyaspor maçı hangi kanalda?
Beşiktaş – Konyaspor maçı bu akşam saat 19.00’da Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş – Konyaspor maçı canlı izle
Digitürk aboneleri, Beşiktaş Konyaspor maçını Bein Sports 1 kanalından canlı seyredebilirler. Ligin son maçında Beşiktaş Antalyaspor ile berabere kalırken, Konyaspor ise kendi sahasında Gençlerbirliği ile berabere kalmıştı.
Ligin ilk yarısında Beşiktaş-Konyaspor arasında oynanan maçı yeşil beyazlı takım 4-1 skoru ile galip tamamlamıştı.
Beşiktaş – Konyaspor maçı ilk 11’leri
Beşiktaş:
Ersin Destanoğlu
Valentin Andre Henri Rosier
Josef De Souza Dias
Vincent Aboubakar
Cyle Christopher LArin
Rachid Ghezzal
Necip Uysal
Mayısele Fabrice Nsakala
Welinton Souza Silva
Domagoj Vida
Konyaspor:
Eray Biniçan
Ahmet Yılmaz Çalık
Marko Jevtovic
Guilherme Haubert Sitya
Amir Hadziahmetovic
Levan Shengelia
Faruku Miya
Artem Kravets
Abdülkerim Bardakcı
Jesse Tamumunobaraboye Sekidika
Nejc Skubic