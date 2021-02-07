Beşiktaş Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz canlı maç izle - Bjk Konya canlı yayın maç bilgileri

Süper Lig’in 24.haftasında Vodafone Park’ta Beşiktaş-Konyaspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş için önemi büyük olan maçı Halis Özkahya yönetirken, VAR hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Beşiktaş – Konyaspor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş – Konyaspor maçı bu akşam saat 19.00’da Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş – Konyaspor maçı canlı izle

Digitürk aboneleri, Beşiktaş Konyaspor maçını Bein Sports 1 kanalından canlı seyredebilirler. Ligin son maçında Beşiktaş Antalyaspor ile berabere kalırken, Konyaspor ise kendi sahasında Gençlerbirliği ile berabere kalmıştı.

Ligin ilk yarısında Beşiktaş-Konyaspor arasında oynanan maçı yeşil beyazlı takım 4-1 skoru ile galip tamamlamıştı.

Beşiktaş – Konyaspor maçı ilk 11’leri

Beşiktaş:

Ersin Destanoğlu

Valentin Andre Henri Rosier

Josef De Souza Dias

Vincent Aboubakar

Cyle Christopher LArin

Rachid Ghezzal

Necip Uysal

Mayısele Fabrice Nsakala

Adem Ljajic

Welinton Souza Silva

Domagoj Vida

Konyaspor:

Eray Biniçan

Ahmet Yılmaz Çalık

Marko Jevtovic

Guilherme Haubert Sitya

Amir Hadziahmetovic

Levan Shengelia

Faruku Miya

Artem Kravets

Abdülkerim Bardakcı

Jesse Tamumunobaraboye Sekidika

Nejc Skubic