Beşiktaş Konya maç özeti izle - Bjk 1 0 Konya maçı golleri Valentin Rosier golü

Bugün oynanan maç sonucu ile; Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 48 puan ile Süper Lig’in ilk 3 sırasına yerleşti.
Beşiktaş, 81. Dakika içinde Rosier’in attığı gol sonucunda öne geçti. Gol sonrası siyah beyazlı takım maçı 1 – 0 kazanmış oldu.
Siyah beyazlı takımda N’Sakala, 21. Dakika içinde 2. Sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı bırakıldı. İlk yarı içinde ise gol olmadı.
Beşiktaş’a yeni transfer olan Cenk Tosun ise maçı tribünden izledi.
Beşiktaş ilk 11
Ersin
Rosier
Welinton
Vida
N’Sakala
Josef
Necip
Ljajic
Larin
Aboubakar
Konyaspor ilk 11
Eray
Skubic
Ahmet
Abdülkerim
Guilherme
Jevtovic
Amir
Shengelia
Sekidika
Miya
Kravets
Son Güncelleme: 07.02.2021 21:28