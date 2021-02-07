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Beşiktaş Konya maç özeti izle - Bjk 1 0 Konya maçı golleri Valentin Rosier golü

Süper Lig 23. Haftada Beşiktaş, 10 kişi kaldığı Konyaspor maçında, kendi sahasında 1 – 0 skor ile ayrıldı.

07 Şubat 2021 Pazar 21:28
Beşiktaş Konya maç özeti izle - Bjk 1 0 Konya maçı golleri Valentin Rosier golü
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Bugün oynanan maç sonucu ile; Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 48 puan ile Süper Lig’in ilk 3 sırasına yerleşti.

Beşiktaş, 81. Dakika içinde Rosier’in attığı gol sonucunda öne geçti. Gol sonrası siyah beyazlı takım maçı 1 – 0 kazanmış oldu.

Siyah beyazlı takımda N’Sakala, 21. Dakika içinde 2. Sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı bırakıldı. İlk yarı içinde ise gol olmadı.

Beşiktaş’a yeni transfer olan Cenk Tosun ise maçı tribünden izledi.

Beşiktaş ilk 11

Ersin

Rosier

Welinton

Vida

N’Sakala

Josef

Necip

Ljajic

Ghezzal

Larin

Aboubakar

Konyaspor ilk 11

Eray

Skubic

Ahmet

Abdülkerim

Guilherme

Jevtovic

Amir

Shengelia

Sekidika

Miya

Kravets

 




Son Güncelleme: 07.02.2021 21:28
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Anahtar Kelimeler:
özetMaçKonyaBeşiktaş
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