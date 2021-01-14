Beşiktaş, Kenan Karaman ve Salih Özcan'ı bekliyor

Kara kartal sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncuiçin kulübü Fortuna Düsseldorf ile temasa geçti. Alman temsilcisi sözleşmesi sezon sonu bitecek Kenan ile sözleşme yenilemek istediklerini ve oyuncuyu takımda tutacaklarını bildirdi. Ancak Kenan’ınforması giymek istemesi Düsseldorf ekibinin oyuncuyu devre arasında bırakmasına itiyor. Devre arasında oyuncuya izin verilmezse Kenan sezon sonunda Beşiktaş’a imza atacak.

Kenan Karaman’ın yanı sıra Köln takımında forma giyen 23 yaşındaki Salih Özcan ile de görüşmelere başlayan Beşiktaş, Salih’in de sezon sonu sözleşmesinin bitecek olmasını avantaj olarak kullanıp oyuncuyu devre arasında uygun bir bonservisle kadrosuna katmak istiyor. İki oyuncunun kulübüyle görüşmeler sürüyor.