Beşiktaş - Kayserispor muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular

Süper Lig’in 37. haftasında şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden Beşiktaş, bugün HES Kablo Kayserispor ile deplasmana çıkıyor.
Beşiktaş – Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda?
Vodafone Park Stadyumu’nda bu akşamoynanacak Beşiktaş – Kayserispor maçı, Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Nefesleri tutulacağı maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’a Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Hakan Ceylan, VAR hakemi Alper Ulusoy ve AVAR hakemi Oğuzhan Uğurlu olacak.
Beşiktaş altı kişi eksik çıkacak
Beşiktaş’ta sakatlıkları nedeniyle Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic ve Atiba Hutchinson ile sarı kart gören bulunan Welinton da bugünkü maçta yer almayacak.
Kayserispor’da üç eksik
Kayserispor’da kart cezası olan D.Avramovski ile sakatlıkları nedeniyle Gustavo Campanharo ve Ömer Uzun kadroda bulunmayacak.
Beşiktaş – Kayserispor muhtemel ilk 11
Beşiktaş
Ersin
Rosier
Montero
Vida
N’Skala
Kosef
Ghezzal
Ljajic
Mensah
Kayserispor
Doğan
Kvrzic
Kolovetsios
Paz
Aziz Behich
Attamah
Pedro Herique
Lennon
Muhar
Muğdat
İlhan