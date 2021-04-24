Beşiktaş - Kayserispor muhtemel ilk 11, sakat ve cezalı oyuncular

Süper Lig’in 37. haftasında şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden Beşiktaş, bugün HES Kablo Kayserispor ile deplasmana çıkıyor.

Beşiktaş – Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Vodafone Park Stadyumu’nda bu akşamoynanacak Beşiktaş – Kayserispor maçı, Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Nefesleri tutulacağı maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’a Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Hakan Ceylan, VAR hakemi Alper Ulusoy ve AVAR hakemi Oğuzhan Uğurlu olacak.

Beşiktaş altı kişi eksik çıkacak

Beşiktaş’ta sakatlıkları nedeniyle Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic ve Atiba Hutchinson ile sarı kart gören bulunan Welinton da bugünkü maçta yer almayacak.

Kayserispor’da üç eksik

Kayserispor’da kart cezası olan D.Avramovski ile sakatlıkları nedeniyle Gustavo Campanharo ve Ömer Uzun kadroda bulunmayacak.

Beşiktaş – Kayserispor muhtemel ilk 11

Beşiktaş

Ersin

Rosier

Montero

Vida

N’Skala

Kosef

Ghezzal

Ljajic

N’Koudou

Mensah

Kayserispor

Doğan

Kvrzic

Kolovetsios

Paz

Aziz Behich

Attamah

Pedro Herique

Lennon

Muhar

Muğdat

İlhan