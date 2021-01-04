Beşiktaş Kayserispor mücadelesi sonrasında kavga çıktı! MHP'li vekilden darp ve yumruk

Süper Lig'in 16. haftasında karı karşıya gelen mücadelede Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor maçından 2-0’lık skorla ayrılmasından sonra kavga çıktı.

Karşılaşma sonrasında Beşiktaş'ın 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, locanın MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy tarafınca basıldığı hakkında iddialarda bulundu.

Spor basınında yaptığı açıklamada Dalgakıran, "Bir milletvekili ve kardeşi olduğunu öğrendiğimiz şahıslar arkadaşımızı yumrukladı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 16. haftasında karı karşıya gelen mücadelede Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor maçından 2-0’lık skorla ayrılmasından sonra kavga çıktı.

Karşılaşma sonrasında Beşiktaş'ın 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, locanın MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy tarafınca basıldığı hakkında iddialarda bulundu.

Spor basınında yaptığı açıklamada Dalgakıran, "Bir milletvekili ve kardeşi olduğunu öğrendiğimiz şahıslar arkadaşımızı yumrukladı" ifadelerini kullandı.

Az önce Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'la konuştum, "Maçtan sonra başta hocamız olmak üzere teknik heyetimiz ardından da yönetcileriniz Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy ve kardeşinin önce küfürlü sonra da fiziksel saldırısına maruz kaldık, suç duyusunda bulunduk" dedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) Ocak 3, 2021

Öte yandan Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan gazeteci Candaş Tolga Işık ise "Az önce Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'la konuştum, 'Maçtan sonra başta hocamız olmak üzere teknik heyetimiz ardından da yöneticileriniz Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy ve kardeşinin önce küfürlü sonra da fiziksel saldırısına maruz kaldık, suç duyusunda bulunduk' dedi" ifadelerine yer verdi.