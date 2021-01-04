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Beşiktaş Kayserispor mücadelesi sonrasında kavga çıktı! MHP'li vekilden darp ve yumruk

İddialara göre Kadir Has Stadyumunda Beşiktaş'lı yöneticilerin locası basıldı ve arbede çıktı. Hes Kablo Kayserispor ve Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan kavgaya MHP'li bir milletvekilinin de karıştığı iddia edildi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 03:47
Beşiktaş Kayserispor mücadelesi sonrasında kavga çıktı! MHP'li vekilden darp ve yumruk
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Süper Lig'in 16. haftasında karı karşıya gelen mücadelede Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor maçından 2-0’lık skorla ayrılmasından sonra kavga çıktı.

Karşılaşma sonrasında Beşiktaş'ın 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, locanın MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy tarafınca basıldığı hakkında iddialarda bulundu.

Spor basınında yaptığı açıklamada Dalgakıran, "Bir milletvekili ve kardeşi olduğunu öğrendiğimiz şahıslar arkadaşımızı yumrukladı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 16. haftasında karı karşıya gelen mücadelede Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor maçından 2-0’lık skorla ayrılmasından sonra kavga çıktı.

Karşılaşma sonrasında Beşiktaş'ın 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, locanın MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy tarafınca basıldığı hakkında iddialarda bulundu.

Spor basınında yaptığı açıklamada Dalgakıran, "Bir milletvekili ve kardeşi olduğunu öğrendiğimiz şahıslar arkadaşımızı yumrukladı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan gazeteci Candaş Tolga Işık ise "Az önce Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'la konuştum, 'Maçtan sonra başta hocamız olmak üzere teknik heyetimiz ardından da yöneticileriniz Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy ve kardeşinin önce küfürlü sonra da fiziksel saldırısına maruz kaldık, suç duyusunda bulunduk' dedi" ifadelerine yer verdi.

 



Son Güncelleme: 04.01.2021 03:47
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Anahtar Kelimeler:
KayserisporBeşiktaşKavgaMhpBakiErsoy
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