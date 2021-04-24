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Beşiktaş-Kayserispor maçı saat kaçta?

Beşiktaş-Kayserispor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Kayserispor maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Kayserispor maçında hakem kim? Beşiktaş takımının ilk 11'inde hangi oyuncular var? Kayserispor takımının ilk 11'inde hangi oyuncular var? Herkes tarafından merakla Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasının saat kaçta olduğu ve hangi kanalda yayınlaancağı merakla araştırılıyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:56
Beşiktaş-Kayserispor maçı saat kaçta?
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Futbolseverler tarafından merakla Beşiktaş-Kayserispor maçının saat kaçta olduğu ve hangi kanalda yayınlanacağı merakla araştırılıyor.

Beşiktaş-Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

3 golcüsünden yoksun olan Beşiktaş takımı 37. Haftada Kayserispor’u kendi sahasında ağırlıyor. Siyah-Beyazlılar bu maçı kazanmak zorunda. Son 2 haftada 4 puan kaybeden Kartal, kümede kalmamak için savaşan Kayserispor ekibi karşısında oldukça önemli bir maça çıkıyor.

Lider Beşiktaş, Süper Lig’in 37. Haftasında Kayserispor takımını kendi sahasında ağırlıyor. Son 2 haftada 4 puan kaybederek şampiyonluk şansını tehlikeye atan Siyah-Beyazlı takım 3 puanı almak zorunda. Fakat maç öncesi ciddi eksikliklerin olması Beşiktaş taraftarını tedirginleştiriyor.

36. haftada 0-0’lık Sivasspor maçında sakatlık yaşayan Vincent Aboubkar ile Cyle Larin, bu maçta sakatlıklarından dolayı sahaya çıkamayacaklar. Diz sakatlığı yaşayan Cenk Tosun ise sezonu kapatmış durumda. Beşiktaş’a maç öncesi bir şok da Atiba Hutchinson’dan geldi.

Beşiktaş takımının ilk 11’i

Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Josef, Adem Ljajic, Ghezzal, Gökhan Töre, N'Koudou

Kayserispor takımının ilk 11’i

Doğan, Aziz, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Muhar, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak

Beşiktaş-Kayserispor maçı saat kaçta?

Beşiktaş-Kayserispor takımlarının karşılaşacağı saat ise 20.30 olacak.

Kümede kalmamak için mücadele eden ve yeni hocası Hamza Hamzaoğlu yönetiminde hiç maç kazanamayan Kayserispor ise 35 puanla 18.sırada bulunuyor.

Savunmada Welinton’un da cezalı olduğu Siyah-Beyazlı takım maça 7 oyuncu eksikle çıkıyor. 4-6-0 düzeninde oynaması beklenen teknik direktör Sergen Yalçın’ın ileri uçta Gökhan Töre veya Kevin N’Koudu’yu oynatması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda 19.00’da başlayan maçlar artık 20.30’a alındı. Bu hafta aynı saatte 3 karşılaşma oynanacak. Antalyaspor deplasmanındaki Galatasaray ile Denizli’ye  konuk olan Sivasspor’un maçı da aynı saatte olduğu için taraftarlar hangi maçı hangi kanalda izleyebileceklerini merakla araştırıyorlar.

Vodafone Park’ta oynanacak ve 20.30’da başlayacak olan Beşiktaş-Kayserispor mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek ve maç beIN Sports HD 1’den naklen yayınlanacak.




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:56
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