Beşiktaş Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK 3 - 1 Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 37.haftasında lider Beşiktaş ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor ile karşılaşıyor. Kümede kalma ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maç öncesi nefesler tutuldu.

Beşiktaş şu ana kadar ligde çıktığı 34 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 72 puan topladı. Kayserispor ise şu ana kadar ligde 34 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi ile 35 puan topladı.

Muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ:

KAYSERİSPOR:

Beşiktaş’ta 6 eksik

Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, GökhanDoğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsıos, Behich, Lennon, Attamah, Melih, Henrique, Alibec, Muğdat

Beşiktaş’ta kritik Kayseri maçı öncesi 6 eksik isim bulunuyor. Kart cezalısı Welinton ile sakatlıkları devam eden Oğuzhan, Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Aboubakar ve Larin bu maçta yer alamayacak. Ayrıca bu isimlerin dışında Rosier, Necip, Atiba ve Dorukhan Kayseri maçı öncesi kart sırında yer alıyor. Bu isimler kart görmesi halinde bir sonraki maçta yer alamayacak.

Kayseri’de 4 isim sınırda

Hakem belli oldu

Kümede kalma adına her maça final olarak çıkan Kayserispor’da 4 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Alibec, Muhar, Muğdat ve Aziz Behiç bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak. Ayrıca cezalı Abramovski ile sakatlıkları süren Campanharo, Ömer Uzun bu maçta yer alamayacak.

Beşiktaş Kayserispor karşılaşmasına tecrübeli hakem Cüneyt Çakır atandı.

Sergen Yalçın iddialı konuştu

Ligin son iki haftasında kaybedilen 4 puanın ardından eleştiri alan Sergen Yalçın puan kayıplarına karşı gelen eleştirilere karşı sert konuştu. Oyuncularının ellerinden geleni yaptığı ifade eden Sergen Yalçın sakatlıklar ve cezalıların durumu nedeniyle puan kayıplarının normal olduğu ancak yaşanan kayıpların kimseyi ümitlendirmemesi gerektirdiğin söyledi. Genç teknik adam puan kayıplarına kimsenin sevinmemesi gerektiğini ligi kendilerini şampiyon olarak tamamlayacağını da sözlerine ekledi.

Beşiktaş Kayserispor karşılaşması ne zaman?

Beşiktaş Kayserispor karşılaşması 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’a başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Kümede kalma ve şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Beşiktaş Kayserispor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.