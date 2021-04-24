Beşiktaş Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Beşiktaş Kayseri Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 37.haftasında lider Beşiktaş sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor’u ağırlıyor. Ligde 72 puanla en yakında rakibi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde lider konuma yer alan Beşiktaş farkı açarak bitime az bir süre kala avantaj sağlamak istiyor. Ligde 35 puanla 18’inci sırada yer alan Kayserispor ise kritik karşılaşmayı kazanarak ateş hattından çıkmak istiyor.

Muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ:

KAYSERİSPOR:

Beşiktaş 2 maçtır kazanamıyor

Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, GökhanDoğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsıos, Behich, Lennon, Attamah, Melih, Henrique, Alibec, Muğdat

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin 3 puan önünde lider konumda yer alan Beşiktaş, son iki haftada 4 puan kaybetti. Sergen Yalçın ve öğrencileri son iki maçta alınan beraberliklerin ardından hala avantajın kendilerinde olduğunu biliniyor. Sergen Yalçın hafta içerisinde yaptığı açıklamada şampiyon biz olacağız diyerek iddialı olduğunu göstermişti. Genç teknik adam öğrencilerine bu maçı kazanarak yeni bir seriye başlamaları gerektiğini anlatıyor.

Kayseri’de 7 maçtır kazanamıyor

Kümede kalma yarışında son haftalarda düşüş yaşayan Kayserispor 7 maçtır kazanamıyor. Kayseri ekibi bu kötü seriyi bitirerek alınacak bir galibiyetle ateş hattından çıkmak istiyor. Sarı kırmızılılar son iki maçta iyi performans gösterse de galibiyet için yeterli olmamıştı.

Beşiktaş’ta forvet hattı belirsiz

Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş’ta Cenk Tosun’un sakatlığının ardından geçen hafta Larin ve Aboubakar’ın da sakatlanması forvet hattında sorun oluşturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın bu maçta forvete kimi koyacağı merak ediliyor. Ayrıca Ajdin Hasic, Oğzuzhan’da sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş Kayserispor karşılaşması 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’a başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Kritik karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi lig maçlarının yayın hakları beIN Sports’un elinde bulunuyor.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler yasal değildir. Kaçak yayın yapan sitelerde yayınlar 4-5 dakika geriden gelip, çok sık donma sorunu yaşanmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.