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Beşiktaş, Kayseri’de seriye bağladı: 0-2

Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kayseri’de oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Beşiktaş, 2-0 kazandı. Puanını 31’ yükselten Beşiktaş, liderlik koltuğuna oturdu.

03 Ocak 2021 Pazar 21:34
Beşiktaş, Kayseri’de seriye bağladı: 0-2
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Süper Lig’in 16. haftası oynanmaya devam ediyor. Pazar gününün son maçında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maçı deplasman ekibi Beşiktaş, 2-0’lık skorla kazandı. 31 puana ulaşan siyah beyazlı ekip, Süper Lig’in yeni lideri oldu.

 

Kayseri Kadir Has Şehir Stadı’nda oynanan mücadeleyi, hakem Fırat Aydınus yönetti. Düşme potasında yer alan ve sıkıntılı günler geçiren Kayserispor ile liderliğe yükselmek isteyen Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Nkoudou ve Hasic ile bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı. Kara kartal bu sonuçla liderliğe yükseldi. Kayserispor ise 10 puanda kaldı ve ligin son sırasında yer aldı.

 

Beşiktaş’ın gollerini 89. dakikada penaltıdan Nkoudou ve 90+6. dakikada genç oyuncu Ajdin Hasic kaydetti. Beşiktaş 12. dakikada Benard Mensah ile bir penaltıdan da yararlanamadı. Konuk ekip Kayserispor ise maç sonunda Miguel Lopes ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

 

Üst üste 4. galibiyetini alan Beşiktaş, Süper Lig’in yeni lideri oldu. Beşiktaş sıradaki maçını 6 Ocak Çarşamba günü saat 19:00’da, Çaykur Rizespor ile evinde oynayacak. Süper Lig’in son sırasında bulunan Kayserispor ise sıradaki maçını, 6 Ocak Çarşamba günü saat 13:30’da Denizlispor ile deplasmanda oynayacak.



Son Güncelleme: 03.01.2021 21:34
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKayserisporSüper LigKayseri-beşiktaş Kaç Kaç
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