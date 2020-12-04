Beşiktaş-Kasımpaşa maç yayını bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz yayınlanır mı?

Süper Lig’de 11.hafta heyecanı bugün oynanacak Beşiktaş Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlıyor. Bu akşam Vodafone Park’ta gerçekleşecek karşılaşma öncesi iki takım taraftarları karşılaşmanın saatini araştırıyor.

Beşiktaş Kasımpaşa karşılaşması bu akşam 19:30’da başlarken, karşılaşma beIN SPORTS 1 HD ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig’in son iki haftasında Başakşehir ve Fenerbahçe’yi mağlup eden Beşiktaş galibiyet serisini devem ettirmek istiyor. Deplasman ekibi ise zorlu karşılaşmadan puan veya puanlar almanın peşinde olacak. İki takımın son maçlarına bakıldığında Kasımpaşa Beşiktaş’ı son 18 maçta yalnızca 1 kere yenebildi. Öte yandan iki takımının son 18 maçında toplam 43 gol oldu. Karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11’leri ise şu şekilde;