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Beşiktaş Kasımpaşa maç özeti izle! BJK 3 Kasımpaşa 0 golleri ve önemli anları

Bu akşam Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçının önemli anları taraftarlar tarafından en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Son haftalarda çıkışa geçen Beşiktaş bu istatistiğini devam ettiriyor. Bu karşılaşmanın önemli anları, kritik pozisyonları araştırılmaya devam ediyor.

04 Aralık 2020 Cuma 21:59
Beşiktaş Kasımpaşa maç özeti izle! BJK 3 Kasımpaşa 0 golleri ve önemli anları
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Beşiktaş ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmeye devam ediyor. Ligde önemli rakiplerini devirmesinin ardından Kasımpaşa karşısında da puan toplamaya devam etti.

Beşiktaş’ın Kamerun’lu golcüsü Aboubakar bu haftayı da boş geçmeyerek takımına katkı sağlamaya devam etti.

Geçen hafta 15 yıl süren aranın ardından ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 4-3’lük skorla Kadıköy’de deviren Beşiktaş bu hafta Kasımpaşa ile mücadele etti. Sergen Yalçın’ın takımı 3 puanı 3 golle almayı başardı.

İlk yarının son anlarına doğru Mensah sahneye çıkarak kara kartalı 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş’ın kadrosunda bulunan deneyimli isim Atiba 2-0 öne geçiren golün sahibi oldu.

Son golü ise Aboubakar attı. Dakika 75 olduğunda sahneye çıkan Aboubakar, takımının son golünü atarak skor durumunu 3-0’a getirdi.

Beşiktaş aldığı bu galibiyetle puanını 19’a yükselterek 4. Sıraya çıkmayı başardı. Kasımpaşa ise 15 puan ile haftayı kapattı.




Son Güncelleme: 04.12.2020 21:59
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKasımpaşa3-0Süper Lig
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