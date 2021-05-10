Beşiktaş Karabük maçında hangi oyuncular yok, kimler sakat yada cezalı?

Vodafone Park'ta yapılacak olan maç saat 20.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olan ve takipçisi olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren siyah beyazlilılar, 25 galibiyet, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 81 puanla lider durumda bulunuyor.

Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı sonuçlar elde elde den Fatih Karagümrük ise 14 galibiyet, 12'şer yenilgi ve beraberlikle 54 puan elde ederek sıralamanın 9'uncu basamağında bulunuyor.

Vodafone'da

son maç

Fatih Karagümrük karşılaşması Beşiktaş'ın bu sezon Vodafone'da oynayacağı son maçı olacak.

Vodafone Park'ta bu yıl etkileyici bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de mücadele ettiği 19 maçta 45 puan topladı.

Nkoudou'nun durumu belirsiz

Ev sahibi olduğu müsabakalarda Beşiktaş, 14 galibiyet, 2 yenilgi ve 3 beraberlik alırken, iç sahada oynadığı son maçta Atakaş Hatayspor'u 7-0 yenerek sezonun en farklı zaferine imza attı.

Siyah-beyazlılarda yarın oynanacak olan mücadele öncesi Georges-Kevin Nkoudou'nun durumunun belirsizliği devam ediyor.

Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisi sona eren N'Koudou takımdan ayrı çalışmalara başlarken, yarın maçtaoynayıp oynamayacağı bu akşam gerçekleştirilecek antrenman sonrası netleşecek.

Sakatlıkları süren Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in yanında yaşadığı sağlık problemini bir türlü atlatamayan Vincent Aboubakar'ın yarınki maçta sahada olması beklenmiyor.

Sakat oyuncuların yanında, Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı durumda yer alan Atiba Hutchinson da yarınki mücadelede yer almayacak.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic ve Josef de Souza'nın üçer sarı kartı mevcut. Bu oyuncular yarın oynanacak olan mücadelede sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin son maçında Göztepe karşısında yer alamayacak.