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Beşiktaş Josef de Souza'yı kadrosuna katmaya çok yakın

Beşiktaş orta saha hattını güçlendirmek için yeni bir oyuncuyu gündemine aldı. Kara Kartal'ın bir dönem Türkiye'de forma giyen Josef de Souza'yı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 18:38
Beşiktaş Josef de Souza'yı kadrosuna katmaya çok yakın
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Beşiktaş orta sahasını yeni bir oyuncu ile güçlendimeye hazırlanıyor. Kara Kartal geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe’de adından söz ettirmeyi başaran Josef de Souza'yı renklerine bağlamaya çok yakın. Beşiktaş ile Brezilyalı defansif orta saha arasındaki görüşmelerde sona gelindiği aktarıldı.


Josef de Souza Suudi Arabistan'da Ah Ahli ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Beşiktaş Souza'yı kadrosuna katarken herhangi bir bonservis ödemesi yapmayacak. Ayrıca taraflar arasında 1+1 yıllık sözleşmenin altına imza atılacak. 

Josef de Souza Fenerbahçe’de oynadığı dönemde 12 Milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Al Ahli takımına gitmişti. Souza iki sezon forma giydiği Al Ahli’de toplamda 43 maça çıkmıştı. Josef de Souza yeni sezonda Beşiktaş’ın orta sahasında sahaya çıkacak.



Son Güncelleme: 09.09.2020 18:38
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşJosef De Souza
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