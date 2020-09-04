Beşiktaş, Japon kanat ile görüşmelere başladı! Kulübünden izin istedi

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Teruhito Nakagawa transferini tamamlamak için Japon kulübü Yokohama ile görüşmeye başladı. Beşiktaş için Uzak Doğu’dan transfer iddiaları basına yansıdı.

Kulübünden izin aldı

Japon basınında yer alan haberlerde siyah beyazlı kulübün Yokohama forması giyen Nakagawa ile görüşme yapmaya başladığı yer aldı.

28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş konusunda Nagatomo ile Kagawa’dan bilgi aldığı aktarılırken, Nakagawa’nın ilk defa Japonya’nın dışına çıkma fırsatı bulacağı için yöneticilerle görüşme yapıp izin istediği iddia ediliyor.

Nakagawa kimdir?

Kariyer hayatı boyunca Japonya’da forma giyen kanat oyuncusu, forvet arkası ile santrafor mevkiinde oynayabilmektedir. Son dönemde Yokohama forması giyen futbolcu, son 3 yılda 30 gole doğrudan katkı vermeyi başardı.