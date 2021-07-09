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Beşiktaş Inter’in genç stoperi Adreaw Gravillon’u kiralamak istiyor

Transfer harekatını sürdüren Beşiktaş’ta stoper bölgesine sürpriz bir isim yazıldı. Siyah beyazlılar Inter forması giyen genç oyuncu Andreaw Gravillon’u gündemine aldı. Beşiktaş yönetimi 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istiyor.

09 Temmuz 2021 Cuma 15:07
Beşiktaş Inter’in genç stoperi Adreaw Gravillon’u kiralamak istiyor
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Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta stoper bölgesine takviye bekleniyor. Siyah beyazlılar stoper için Inter forması giyen genç oyuncu Andreaw Gravillon’u düşünüyor.

Geçen sezonu Lorient’te kiralık olarak geçiren Fransız stoper için Beşiktaş yönetimi kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki genç oyuncu geçen sezon Lorient’te başarılı bir grafik çizdi.

Andreaw Gravillon kimdir?

1998 doğum olan Andreaw Gravillon kariyerine Fransız ekibi ASM Gargeoise alt yapısında başladı. Ardından Inter alt yapısına transfer olan genç oyuncu ilerleyen yıllarda Benevento, Pescara, Ascoli, Sassuolo ve Lorient gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan 23 yaşındaki defans oyuncusunun 2023 yılı sonuna kadar Inter ile sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu geçen sezon Lorient formasıyla 26 maça çıktı ve bu maçlarda başarılı bir grafik çizdi.


Son Güncelleme: 09.07.2021 15:07
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Anahtar Kelimeler:
Andreaw GravillonBeşiktaş
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