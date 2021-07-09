Beşiktaş Inter’in genç stoperi Adreaw Gravillon’u kiralamak istiyor

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta stoper bölgesine takviye bekleniyor. Siyah beyazlılar stoper için Inter forması giyen genç oyuncu Andreaw Gravillon’u düşünüyor.

Andreaw Gravillon kimdir?

Geçen sezonu Lorient’te kiralık olarak geçiren Fransız stoper için Beşiktaş yönetimi kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki genç oyuncu geçen sezon Lorient’te başarılı bir grafik çizdi.

1998 doğum olan Andreaw Gravillon kariyerine Fransız ekibi ASM Gargeoise alt yapısında başladı. Ardından Inter alt yapısına transfer olan genç oyuncu ilerleyen yıllarda Benevento, Pescara, Ascoli, Sassuolo ve Lorient gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan 23 yaşındaki defans oyuncusunun 2023 yılı sonuna kadar Inter ile sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu geçen sezon Lorient formasıyla 26 maça çıktı ve bu maçlarda başarılı bir grafik çizdi.