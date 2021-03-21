Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki dev derbide kazananı olmadı: Maç sonucu 1-1

Süper Lig takımlarından Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Beşiktaş'ın sahasında oynanan maçın kazananı olmadı ve maç 1-1 sona erdi. Golleri ise Vida ve Ozan Tufan kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş kendi sahasından Fenerbahçe karşılaştı. Vodafone Park'ta çıkılan dev derbi mücadelesinde Beşiktaş'ın golü 48. dakikada Vida'dan gelirken, Fenerbahçe zaman 88.dakikayı gösterirken golü Ozan Tufan'la buldu.

Hem siyah beyazlıların hem de sarı lacivertlilerin karşılaşmaya başlar başlamaz maçın sonuna kadar karşılıklı atak gösterdikleri dev derbide Vida ve Ozan Tufan'ın golleriyle karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın karşısında 1 puan alabilen Fenerbahçe, bu sonuçla Lig'deki puanını 59'a yükseltirken Beşiktaş ise 64 puan ile haftayı lider olarak kapattı.