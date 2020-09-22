Beşiktaş ile Başakşehir arasında Aboubakar savaşı!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Aboubakar ile Beşiktaş yeniden ilgileniyordu. Oyuncu ile anlaşmaya çok yakın olan Beşiktaş ile Aboubakar arasına İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü girdi. 1,5 milyon Euro’ya Beşiktaş ile anlaşan Aboubakar ile Başakşehir’in de ilgilenmesi ile birlikte oyuncunun fikri değişti. Şampiyonlar Ligi faktörünü de göz önünde bulunduran Aboubakar’ın Başakşehir’in teklifine daha yakın olduğu öne sürüldü.

Porto’da Aboubakar

Forvet için son iddia Benteke

Geçtiğimiz 2 sezondur Porto’da düzenli olarak oynayamayan Vincent Aboubakar sadece 21 maçta görev alabildi. Bu maçlarda 6 gol atmayı başaran Aboubakar, asist yapamadı.

Aboubakar’ın Başakşehir ile görüşmesinin ardından altenatif oyuncuları hedef alan Siyah Beyazlı ekip, Crystal Palace’ta yeterince forma şansı bulamayan Benteke’yi gözüne kestirdir. Oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini bilen Beşiktaşlı yetkililer, Belçikalı golcüye Siyah Beyazlı formayı giydirmeyi düşünüyor.

Sergen Yalçın koronayı yendi

Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde korona testinin pozitif olduğunu açıklamıştı. Takımının başında olamayan Sergen Yalçın, karantinasının ardından tekrar korona virüs testi oldu. Yeni testi negatif çıkan Yalçın hakkında açıklama yapan Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın testinin negatif olduğunu ve takımının başına en yakın zamanda döneceğini açıkladı.