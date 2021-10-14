Beşiktaş iç transferde atağa kalktı: 3 futbolcu ile yeni sözleşme

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş’ta bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan isimlerle masaya oturulacak. Asbaşkan Emre Kocadağ takımda sözleşmesi bitecek olan Larin, Güven Yalçın ve Vida ile görüşeceklerini söyledi.

Üç oyuncuyla da yeni sözleşme imzalamak istediklerini ifade eden Emre Kocadağ, Ocak ayı gelmeden sözleşmelerin uzatılmasını istediklerini söyledi. Kocadağ, karşılıklı isteklerin olduğunu ve Beşiktaş’ın lehine olacak şekilde sözleşme uzatma konusunda teklif yapacaklarını belirtti.

Sözleşme uzatma konusunda Larin ile daha önce yapılan ilk görüşme olumlu sonuçlanmamıştı. Beşiktaş yönetimi Larin’e 1.8 milyon Euro maaş teklif etmiş ancak Larin 2.5 milyon Euro talep etmişti. Yıllık maaşı 4 milyon Euro olan Vida’nın da yeni sözleşmede maaşında büyük bir indirime gitmesi bekleniyor.