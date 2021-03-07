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Beşiktaş iç saha performansıyla Avrupa'nın devlerini geride bıraktı

Süper Lig’in 29.haftasında Gaziantep FK’yı evinde 2-1’le geçen Beşiktaş liderliği Galatasaray’dan aldı. Siyah beyazlılar Gaziantep galibiyetiyle iç sahada en çok kazanan takımlar listesinde Manchester City ile zirvede yer aldı.

07 Mart 2021 Pazar 22:31
Beşiktaş iç saha performansıyla Avrupa'nın devlerini geride bıraktı
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Süper Lig’de yoluna dolu dizgin devam eden Beşiktaş, 29.haftada Gaziantep FK’yı 2-1’lik skorla geçti. Bu maçla birlikte kendi sahasında 11.galibiyetini alan siyah beyazlılar Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de en iyi iç saha performansına imza attı.

Beşiktaş Vodafone Park’ta çıktığı 14 maçta yalnızca 1 kez yenildi ve 2 kez de berabere kaldı. İç sahada 11 galibiyete ulaşan Beşiktaş’ın bu alandaki tek rakibi ise İngiliz ekibi Manchester City oldu. Manchester City’de Beşiktaş gibi iç sahada çıktığı 14 maçta 11 galibiyet aldı. Öte yandan Beşiktaş’ın Süper Lig’deki en yakın takipçisi 9 iç saha galibiyetiyle Galatasaray oldu.

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 22:31
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşManchester CitySüper Lig
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