Beşiktaş Hataysport maçı muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Mücadele Vodafone Ane'da saat 20.30'da gerçekleşecek.

İki takımın bu sezonki performansları

Ligin 38. haftasında Çaykur Rizespor'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Siyah Beyazlılar'ın 24 galibiyeti, 6 beraberlik ve yenilgisi bulunuyor. Siyah Beyzalı ekip 78 puan ile ligde lider konumda. Atakaş Hatayspor'un ise 16 galibiyeti, 9 beraberlik ile 11 mağlubiyet sonunda 57 puanı bulunuyor. Atakaş Hatayspor ligde 5. sırada yer alıyor.

Rosier ve Necip dönüyor

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları biten Valentin Rosier ve Necip Uysal yarınki maçta görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Hes Kablo Kayserispor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen iki futbolcu, Rize deplasmanında oynamamıştı.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın gerçekleşecek müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah Beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı var. Bu oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri durumda cezalı konumda yer alacaklar.

5 futbolcunun sakatlığı devam ediyor

Siyah-beyazlı ekipte yarın oynanacak müsabaka öncesi 5 futbolcunun sakatlığı devam ediyor. Sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar'ın Hatayspor karşısında oynaması beklenmiyor.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre'nin sağlık kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme olduğu açıklandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre'ye yarınki maçta yer vermeyeceği öğrenildi.