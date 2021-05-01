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Beşiktaş Hatayspor maçı şifresiz izlenir mi? Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?

Süper Lig'in 39.haftası açılış maçında şampiyonluk mücadelesi veren lider Beşiktaş ile Hatayspor karşılaşacak. Maç Bein Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Birçok futbol sever 'Bein Sports tek maç nasıl alınır?', 'Beşiktaş-Hatayspor maçı nasıl şifresiz izlenir?' sorularını aramaya başlarken haberimizden bu soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:30
Beşiktaş Hatayspor maçı şifresiz izlenir mi? Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?
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Süper Lig’in 39. Haftası sezonun en kritik maçlarından birine sahne olacak. Lider Beşiktaş Vodafone Park’ta Hatayspor’u konu edecek. Şampiyonluk yolunda bir adım daha atmak isteyen siyah-beyazlı ekibin kritik maçı, 1 Mayısıs 2021 Cumartesi akşamı saat 20.30’da  Bein Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?

Digiturk tarafından üyelere sunulan İzle-öde servisiyle beraber Spor Toto Süper Lig maçlarını Digiturk 204, 205 ve HD servisiniz aktif ise 277 numaralı Taraftar kanallarından tek maç satın alıp seyredebilirsiniz.

Tek maç satın almak için onlineislemler.digiturk.com.tr intenet adresine girip sonrasında da "İzle öde" menüsü yardımıyla işlemleri yapabilirsiniz.

Bein Sports Tek Maç Satın Almak İçin Tıklayın

Beşiktaş-Hatayspor maçı şifresiz nasıl izlenir?

Beşiktaş ile Hatayspor arasındaki karşılaşmayı yayın hakkı olan şu kanallardan şifresiz olarak izleyebilirsiniz;

Bein Connect France

Bein Sports France 3 HD

Bein Sports France 8 HD

Digiturk 4k HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

SportKlub 2 Slovenia

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia

CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports




Son Güncelleme: 01.05.2021 18:30
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