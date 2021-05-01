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Beşiktaş Hatayspor maçı sarı kart sınırında olan oyuncular kim? Sarı kart görürse Galatasaray maçında cezalı olacak oyuncular

Bugün oynanacak Beşiktaş-Hatayspor maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Beşiktaş'lı 4 futbolcu sarı kart cezası almamak için uğraşacak. 4 futbolcu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın konu ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:07
Beşiktaş Hatayspor maçı sarı kart sınırında olan oyuncular kim? Sarı kart görürse Galatasaray maçında cezalı olacak oyuncular
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Beşiktaş’ta Galatasaray tehlikesi! 4 futbolcu sarı kart cezalı!

Beşiktaş’ta bugün oynanacak Hatayspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oyuncular kart gördükleri zaman Galatasaray maçında yer alamayacak.

Beşiktaş, Süper Lig’in 39. haftasında  Hatayspor’u evinde ağırlayacak. Ligin 38. haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, 24 galibiyet,altışar beraberlik ve mağlupluk ile 78 puan olarak lider durumda. Atakaş Hatayspor ise 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlupluk sonunda 57 puan ile 5. sırada bulunuyor. Beşiktaş’ta sarı kart cezaları sona eren Valentin Rosier ve Necip Uysal bugün olacak maçta görev verilmesi durumunda yer alabilecek.  Kayserispor maçında gördükleri sarı kartlar ile cezalı durumda olan iki futbolcu, Rize deplasmanında yer alamamıştı.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında!

Beşiktaş’ta bugün oynanacak maç öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maçı öncesi Cyle Larin,Atiba Hutchinson,Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic’in üç tane sarı kartı var. Bu oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecekler.

Sergen Yalçın’dan tepki!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor maçından önce TFF’nin yaptığı fikstüre tepki koyarak, rakiplerinden önce oynamalara anlam veremediklerini söyledi. Spor Toto Süper Lig, 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın maçtan önce açıklama yaptı. Sergen Yalçın açıklamasında; 

'Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan'a geçmiş olsun diliyorum, hastalık zor. Biz de geçirdik, herkes geçiriyor. Bir an evvel inşallah hayat normale döner.Gökhan Töre'nin oynama ihtimali az, zor. Belki 5-10 dakika değerlendirebiliriz. Oğuzhan sezonu kapattı sayılır. Son 1-2 maça yetişse bile, antrenman yapmadan fizik gücüyle zor.Bize bu kadar acele maç oynatmanın nedenini çözemedik. Bu da oyuncular üstünde önemli etken. Oyuncuları dinlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bir sakatlık ve kaza bela olmadan, iyi bir oyun olur.Rize'den çarşamba gecesi geldik, maçın ısrarla ertelenmesini istedik. Oyuncu sağlığını düşündük. 72 saat olmadan, bugün tekrar maça çıkıyoruz. Benden önce 10 takım maç oynadı, kimse oynamıyor, biz bugün oynuyoruz. Biz bu aceleyi anlamadık.' ifadelerini kullandı.

 

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 21:07
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşHataysporSergen Yalçın
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