Beşiktaş-Hatayspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Hatayspor muhtemel 11’ler

Beşiktaş-Hatayspor maçının başlama saati

’in 39. haftası bugün oynanacakkarşılaşmasıyla başlıyor. Hem şampiyonluk yarışını hem de Avrupa kupaları için olan yarışı yakından ilgilendiren maç, tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Şampiyonluk yolunda oldukça önemli bir avantaja sahip olan Beşiktaş, bu maçı da kazanması durumunda kalan 3 maçtan en az 4 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Hatayspor ise bu maçı alarak Avrupa kupaları şansını son maça kadar sürdürmek istiyor. Peki, bu önemli maç saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş ile Hatayspor’un karşı karşıya geleceği maç saat 20:30’da başlayacak. beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Hatayspor:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N’Koudou, Larin.Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akinitola, Traore, Boupendza, Diouf.