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Beşiktaş-Hatayspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Hatayspor muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 39. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu maçı futbolseverler merakla bekliyor. Peki, Beşiktaş-Hatayspor karşılaşması saat kaçta başlayacak? İşte Beşiktaş-Hatayspor maçı ile ilgili detaylar...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:37
Beşiktaş-Hatayspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Hatayspor muhtemel 11’ler
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Süper Lig’in 39. haftası bugün oynanacak Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasıyla başlıyor. Hem şampiyonluk yarışını hem de Avrupa kupaları için olan yarışı yakından ilgilendiren maç, tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Şampiyonluk yolunda oldukça önemli bir avantaja sahip olan Beşiktaş, bu maçı da kazanması durumunda kalan 3 maçtan en az 4 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Hatayspor ise bu maçı alarak Avrupa kupaları şansını son maça kadar sürdürmek istiyor. Peki, bu önemli maç saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş-Hatayspor maçının başlama saati

Beşiktaş ile Hatayspor’un karşı karşıya geleceği maç saat 20:30’da başlayacak. beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N’Koudou, Larin.

Hatayspor:

Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akinitola, Traore, Boupendza, Diouf.



Son Güncelleme: 01.05.2021 14:37
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigHataysporBeşiktaş
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