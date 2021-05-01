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Beşiktaş Hatayspor maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 39’inci haftasında Beşiktaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Beşiktaş Hatayspor maçı tek maç nasıl satın alınır merak ediyor. Şampiyon yarışında büyük öneme sahip maç öncesi taraftarlar BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunu araştırıyor.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:12
Beşiktaş Hatayspor maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig’in 39’unc haftasında lider Beşiktaş sahasında Akataş Hatayspor’u ağırlıyor. Ligin bitimine az bir süre kala rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın önünde yer alan Beşiktaş Hatay maçını kazanarak avantajını sürdürmek istiyor.

Siyah beyazlılar bu maç öncesinde ligde 78 puanla lider durumda yer alırken, Hatayspor ise 57 puanla 5’inci sırada yer alıyor.

Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Beşiktaş Hatayspor karşılaşması 1 Mayısıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacakç Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den futbol severlerle buluşacak.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Adem Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin (Gökhan Töre)

Hatayspor:

Munir, Katranis, Santos, Billong, Popov, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Aabid, Diouf

Beşiktaş’ta 4 eksik

Ligin bitimine 4 maç kala en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde bulunan Beşiktaş Hatay maçını kazanarak şampiyonluk kupasının bir ucundan tutmak istiyor. Zorlu geçecek Hatay maçı öncesi sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic’in dışında sakatlıkları devam eden Oğuzhan ve Aboubakar maç kadrosuna alınmadı.

Öte yandan Beşiktaş’ta bu maç öncesi 4 oyuncu da sarı kart sınırında bulunuyor. Bir sonraki hafta Galatasaray derbisine çıkacak olan Beşiktaş’ta Atiba, Dorukhan, Larin ve Llajic bu maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Sergen Yalçın oyuncularını gereksiz kart görmemeleri için uyardı.

Hatay’da Ömer Erdoğan şoku

Ligdeki ilk sezonu olmasına karşın performanslarıyla herkesin takdirini toplayan Hatayspor Avrupa kupalarını zorluyor. Güney ekibinde zorlu Beşiktaş maçı öncesi koronavirüse yakalanan teknik direktör Ömer Erdoğan takımının başında olamayacak.

Ayrıca sakatlıkları devam eden Soner Önek, ve Selim Ilgaz ile kart cezaları olan Kamara ve Sackey İstanbul’a götürülmedi.

Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?

Ligin bitimine 4 maç kala belki de şampiyonluğun belirleneceği kritik Beşiktaş Hatay maçı öncesi taraftarlar maçı nasıl izleyeceklerini araştırıyor. Süper Lig yayın haklarını elinden bulunduran beIN Sports, abone olunması durumunda maçlar izlenebiliyor. Bein Sports ligin bitimine az bir süre kala heyecanı tüm taraftarların yaşaması adına tek maç satın alma uygulamasını devreye soktu. Digitürk izle-öde seçeneği sayesinde futbol severler maçları tek maç olarak satın alabiliyor. Tek maç satın alınan yayınlar Digitürk 204, 205 ve HD kanallar aktif olanlar için 277 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor.

Tek maç satın almak için tıklayınız.

Beşiktaş Hatayspor maçını şifresiz yayınlayan kanallar

Bein Connect France

Bein Sports France 3 HD

Bein Sports France 8 HD

Digiturk 4k HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

SportKlub 2 Slovenia

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia

CBC Sport,

SONY TEN 1,

Sony LIV,

SONY TEN 1 HD,

BT Sport Live,

BT Sport ESPN,

NOW TV,

SKY Go Italia,

Sky Sport Football,

Sky Calcio 3,

K-SPORT 2,

Tring Sport 2,

Sky Sport UHD,

Sky Sport 2/HD,

Sky Go,

MAX Sport 2,

Planet Sport 2,

TVPlay Sports,

TVPlay SportsX,

C More Suomi,

Viasat Ultra HD,

C More Sport 2,

RMC Sport 2,

RMC Sport en direct,

662 Sports 2,

602 HD Sports 2,

SPOTV ON 2,

KSPORT 2,

ELTA Sports 1,

B/R Live.

 

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 15:12
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşHataysporIzle-ödeSüper LigBeinspports
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