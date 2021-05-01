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Beşiktaş Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK 7 - 0 Hatay Beinconnect youtube geniş özeti ve maçın golleri

Beşiktaş Süper Lig’in 39.haftasında Hatayspor’u ağırladı. Büyük heyecana sahne olan maçın ardından futbol severler Beşiktaş Hatayspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports BJK - Hatay Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 22:13
Beşiktaş Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK 7 - 0 Hatay Beinconnect youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 39’uncu haftasında heyecan Beşiktaş Hatayspor maçıyla başlıyor. Haftanın açılış maçında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş Hatayspor maçı öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Zorlu maç öncesi Beşiktaş ligde çıktığı 36 maçtan 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi ile 78 puan topladı. Siyah beyazlılar en yakında rakipleri Fenerbahçe’ye 5 puan fark atarak ligin zirvesinde yer alıyor. Ligin yeni ekibi Hatayspor ise çıktığı 36 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgi ile 57 puan topladı. Güney ekibi 57 puanla 5’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Adem Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin (Gökhan Töre)

Hatayspor:

Munir, Katranis, Santos, Billong, Popov, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Aabid, Diouf

Beşiktaş’ta 4 oyuncu sınırda

Hatay maçı öncesi Beşiktaş’ta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Atiba, Larin, Dorukhan ve Adem Llajic bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki haftada oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.

Ayrıca Hatayspor maçında sezonu kapatan Cenk ve Hasic’in dışında sakatlıkları devam eden Aboubakar, Oğuzhan ile geçen hafta Rize maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre’nin yer alması beklenmiyor.

Hatay’da 4 eksik

Hatayspor’da zorlu Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Soner Önek ve Selim Ilgaz ile kart cezalısı olan Sackey ve Kamara İstanbul’a götürülmedi. Koronavirüse yakalanan teknik direktör Ömer Erdoğan’da bu maçta kulübede yer alamayacak.

Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş Hatayspor karşılaşması 1 Mayısıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Lig şampiyonluğuna adım adım yürüyen Beşiktaş için bu maç sezonun finali olarak öne çıkıyor. Siyah beyazlı taraftarlar heyecanla karşılaşmayı bekliyor.

Beşiktaş Hatayspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 22:13
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigMaç özetiHataysporBeşiktaş
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