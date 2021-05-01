Beşiktaş Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK 7 - 0 Hatay Beinconnect youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 39’uncu haftasında heyecan Beşiktaş Hatayspor maçıyla başlıyor. Haftanın açılış maçında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş Hatayspor maçı öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Zorlu maç öncesi Beşiktaş ligde çıktığı 36 maçtan 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi ile 78 puan topladı. Siyah beyazlılar en yakında rakipleri Fenerbahçe’ye 5 puan fark atarak ligin zirvesinde yer alıyor. Ligin yeni ekibi Hatayspor ise çıktığı 36 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgi ile 57 puan topladı. Güney ekibi 57 puanla 5’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Hatayspor:

Beşiktaş’ta 4 oyuncu sınırda

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Adem Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin (Gökhan Töre)Munir, Katranis, Santos, Billong, Popov, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Aabid, Diouf

Hatay maçı öncesi Beşiktaş’ta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Atiba, Larin, Dorukhan ve Adem Llajic bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki haftada oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.

Hatay’da 4 eksik

Ayrıca Hatayspor maçında sezonu kapatan Cenk ve Hasic’in dışında sakatlıkları devam eden Aboubakar, Oğuzhan ile geçen hafta Rize maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre’nin yer alması beklenmiyor.

Hatayspor’da zorlu Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Soner Önek ve Selim Ilgaz ile kart cezalısı olan Sackey ve Kamara İstanbul’a götürülmedi. Koronavirüse yakalanan teknik direktör Ömer Erdoğan’da bu maçta kulübede yer alamayacak.

Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş Hatayspor karşılaşması 1 Mayısıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Lig şampiyonluğuna adım adım yürüyen Beşiktaş için bu maç sezonun finali olarak öne çıkıyor. Siyah beyazlı taraftarlar heyecanla karşılaşmayı bekliyor.

Beşiktaş Hatayspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.