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Beşiktaş Hatayspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Beşiktaş Hatay Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 39.hafta heyecanı Beşiktaş Hatayspor maçıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maç öncesi futbol severler Beşiktaş Hatayspor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Beşiktaş Hatay Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:00
Beşiktaş Hatayspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Beşiktaş Hatay Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 39’uncu haftasında Beşiktaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Şampiyonluk yarışında avantajlı konumda yer alan lider Beşiktaş Hatayspor maçını kazanarak son haftalar öncesinde avantajını korumak istiyor.

Siyah beyazlı ekip bu maç öncesinde ligde 78 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde lider konumda yer alıyor. Ligde 57 puanla Avrupa kupalarını zorlamak isteyen Hatayspor ise 5’inci sırada yer alıyor.

Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman başlayacak?

Beşiktaş Hatayspor karşılaşması 1 Mayısıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den futbol severlerin beğenisine sunulacak.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Adem Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin (Gökhan Töre)

Hatayspor:

Munir, Katranis, Santos, Billong, Popov, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Aabid, Diouf

Rosier ve Necip dönüyor

Geçen hafta Rizespor deplasmanın cezalarını tamamlayan Rosier ve Necip zorlu Hatay maçında kadroda yer alacak. Bu iki oyuncunun dışında sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Hasic, Oğuzhan ve Aboubakar maçta yer alamayacak.

Hatay’da Ömer Erdoğan şoku

Ligde bu sezonun en başarılı ekiplerinden biri olan Hatayspor’da zorlu Beşiktaş deplasmanı öncesi teknik direktör Ömer Erdoğan’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Genç teknik adam Beşiktaş maçında takımının başında yer alamayacak.

Şampiyonluk maçı olabilir

Rakipleri Fenerbahçe’nin 5 Galatasaray’ın 6 puan önünde bulunan Beşiktaş Hatay maçını kazanarak ligin bitimine 3 maç kala şampiyonluk yolunu yarılayabilir. Beşiktaş’ın Hatay maçını kazanmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe bir sonraki gün oynayacakları maçları kaybetmeleri durumunda Beşiktaş kupanın bir kulpunu tutmuş olacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın bu maçın final maçı olduğunu oyuncularına hatırlatarak tüm sezonu bu maçla bitirebileceklerini söylüyor.

Beşiktaş Hatay canlı izle

1 Mayısıs Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak olan Beşiktaş Hatayspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Şampiyonluk yarışının en kritik maçlarından biri olan Hatay maçı öncesi nefesler tutuldu. Kritik karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenette ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. Ayrıca bu sitelerdeki yayınlardan virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 20:00
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BeşiktaşHataysporSüper Lig
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