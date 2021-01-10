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Beşiktaş, Hatayspor deplasmanından bir puanla ayrıldı: Hatayspor 2-2 Beşiktaş

Süper Lig'in 18. haftasın karşılaşması Hatayspor ile lider Beşiktaş arasında oynandı. Hatayspor deplasmanında karşılaşma 2-2 biterken lider evine bir puanla döndü.

10 Ocak 2021 Pazar 21:33
Beşiktaş, Hatayspor deplasmanından bir puanla ayrıldı: Hatayspor 2-2 Beşiktaş
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Hatayspor bugün Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ı konuk etti. Lig'in 18. haftasında deplasmanda mücadele eden Beşiktaş sahadan bir puanla ayrıldı.

Ligin 6. sırasında bulunan Hatayspor'un evine konuk olan Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Aboubakar ile 41. dakikada ise Larin kaydetti. İlk yarının kıran kırana geçtiği karşılaşmada Hatayspor'un hanesine 2 gol skorunu Boupendza yazdırdı.

İlk yarının 2-2 berabere tamamlanmasının ardından ikinci yarıya başlayan her iki takımdan gol sesleri gelmezken maç sonunda Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi son karşılaşmayı berabere bitirerek sona ermiş oldu.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Süper Lig'de 35 puana çıkarak liderliğine devam ederken Atakaş Hatayspor 28 puanla 6’ıncı sırada kaldı.

 

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 21:33
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BeşiktaşHataysporMaç Sonucu
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