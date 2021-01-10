Beşiktaş, Hatayspor deplasmanından bir puanla ayrıldı: Hatayspor 2-2 Beşiktaş

Hatayspor bugün Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ı konuk etti. Lig'in 18. haftasında deplasmanda mücadele eden Beşiktaş sahadan bir puanla ayrıldı.
Ligin 6. sırasında bulunan Hatayspor'un evine konuk olan Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Aboubakar ile 41. dakikada ise Larin kaydetti. İlk yarının kıran kırana geçtiği karşılaşmada Hatayspor'un hanesine 2 gol skorunu Boupendza yazdırdı.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Süper Lig'de 35 puana çıkarak liderliğine devam ederken Atakaş Hatayspor 28 puanla 6’ıncı sırada kaldı.
Son Güncelleme: 10.01.2021 21:33