Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına 3 eksikle gidiyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 18. Haftasında mücadele edeceği Hatayspor karşılaşmasının karosunu duyurdu. Siyah-Beyazlılarda 3 futbolcu deplasman kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş'ın takım kafilesinde Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic ve Atakan Üner bulunuyor.
Son Güncelleme: 09.01.2021 21:07