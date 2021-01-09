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Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına 3 eksikle gidiyor

Beşiktaş'ın Hatayspor ile karı karşıya geleceği maçın kadrosunda 3 futbolcu eksiği bulunuyor. Sergen Yalçın'ın belirlediği Hatayspor kafilesinde toplamda 3 eksik bulunuyor.

09 Ocak 2021 Cumartesi 21:07
Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına 3 eksikle gidiyor
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Beşiktaş, Süper Lig’in 18. Haftasında mücadele edeceği Hatayspor karşılaşmasının karosunu duyurdu. Siyah-Beyazlılarda 3 futbolcu deplasman kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş kulübünde sakat olan Mensah, Gökhan Töre ve Adem Ljajic kafileye dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın takım kafilesinde Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic ve Atakan Üner bulunuyor.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 21:07
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşHatayspor
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